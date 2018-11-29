Известный правовед Талия Хабриева стала "почетным доктором"

Степень "почетный доктор" присвоили выдающемуся ученому-правоведу, директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талие Хабриевой. Церемония чествования по этому случаю прошла в четверг в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Институт почетных докторов университета создан в 1993 году для того, чтобы студенты получали достойные жизненные ориентиры, примеры служения научным идеалам. Первым его обладателем 19 мая 1993 года стал академик Дмитрий Лихачев. В последующие годы список почетных докторов пополнили Мстислав Ростропович, Наталья Бехтерева, Георгий Свиридов и другие выдающиеся современники.

Имя Талии Хабриевой не случайно вписано в этот ряд. Человек с обостренным чувством справедливости, она с детства знала, что станет правоведом, именно поэтому выбрала юридический факультет родного для нее Казанского университета. И уже спустя семь лет после его окончания защитила докторскую диссертацию на тему "Толкование Конституции РФ: теория и практика". В 2011 году была избрана академиком Российской академии наук, а через два года стала первой женщиной - вице-президентом РАН.

Талия Хабриева - признанный авторитет в области теории государства и права. Цикл ее работ по теории конституции стал классикой юриспруденции. Кстати, ей принадлежит первое в отечественной юридической науке сравнительно-правовое исследование проблем самоопределения этносов, она обосновала место парламентского и миграционного права в теоретико-методологическом арсенале правоведения.

Сегодня Талия Хабриева занимается разработкой новой темы - арктического права. Именно она выступила с инициативой создания концепции арктического права как целостного правового направления, охватывающего различные стороны жизнедеятельности в Арктике. По ее словам, сложное переплетение арктических интересов России и других государств требует новых нестандартных научных подходов, способных "развязать" арктический "гордиев узел", правовыми средствами решить проблемы, связанные с развитием Арктики.

К слову, за несколько часов до торжественной церемонии Талия Хабриева прочла студентам и профессорско-преподавательскому составу университета лекцию "Право в условиях цифровизации". Это еще одна актуальная тема среди ее "излюбленных". Задачи правового обеспечения интеллектуальных ресурсов России, юридическое наполнение инновационной экономики на этапе ее перехода к "цифре" поставлены и решены во многих ее работах.

Важное место в жизни академика Хабриевой занимает общественная деятельность: она возглавляет благотворительный фонд помощи ученым старшего поколения "Третий возраст".

В ходе церемонии ректор университета Александр Запесоцкий вручил вновь избранному Почетному доктору диплом, мантию, нагрудный знак. И сообщил: на алле почетных докторов будет установлен бюст Талии Хабриевой и открыта мраморная доска с ее именем.