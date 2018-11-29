В Усинском районе Коми не могут приступить к обустройству переправы через реку Печору. Без связи с Большой землей остается более 2,5 тысячи человек - жители отдаленных деревень. Местные автолюбители подозревают, что во всем виноват владелец баржи, который продолжает делать рейсы по Печоре. Сам предприниматель уверен, что для строительства переправы просто выбрали неправильное место.

Усинский район расположен на севере республики. Дорог здесь практически нет. Летом от крупного села Усть-Уса до населенных пунктов Усть-Лыжа, Мутный Материк, деревни Акись ходят баржи, а с приходом морозов здесь делают зимник, который проходит через Печору и еще несколько небольших рек.

Навигация на Печоре была закрыта еще 22 октября. Предполагалось, что за месяц на реке встанет лед, и рабочие смогут приступить к заливке дороги.

Тем не менее по Печоре продолжает ходить баржа. Местный предприниматель специализируется на перевозке машин. В клубе автолюбителей Усинска "РГ" озвучили тарифы - перевозка легковушки на другой берег Печоры стоит семь тысяч рублей, за доставку грузовика придется выложить 20 тысяч.

В клубе не сомневаются - именно активная деятельность баржи на участке Печоры привела к тому, что лед на этом участке никак не может стать.

- Я лед не разбиваю. Для переправы вообще выбрано неправильное место, здесь река замерзает на месяц позже, чем выше по течению, - утверждает предприниматель Александр Мелехин.

С обвинениями от местных автолюбителей категорически не согласен, заявляя, что в межсезонье для жителей отдаленных деревень единственный способ перевезти какой-то груз - это воспользоваться баржей.

Как сообщил "РГ" глава администрации Усть-Усы Валерий Старыгин, переправа через Печору должна заработать аж к 15 января. Пользоваться ею жители смогут до марта, затем на какой-то период они опять окажутся в изоляции. Чиновник заверил, что в деревнях и селах сформирован необходимый запас продуктов и медикаментов, а в случае острой необходимости к жителям может прилететь вертолет.

Местные власти из-за работы баржи собираются обратиться в Печорскую транспортную прокуратуру и региональную инспекцию по маломерным судам.

Между тем сам Мелехин сообщил "РГ", что через несколько сезонов намерен купить ледокол. Бизнесмен уверен, что с новым транспортом он сможет круглый год связывать жителей отдаленных деревень с остальным миром, а противники идеи опасаются, что с ледоколом никакого зимника на этом участке создать точно не получится.

Кстати

Многие усинцы мечтают о том, чтобы через Печору был построен понтонный мост. Но, по словам Старыгина, такой проект даже не обсуждается. В районе Усть-Усы ширина реки достигает 1,1 километра, а в половодье вода разливается на ширину до 1,4 километра. В ледоход на такой ширине понтоны просто разорвет. Кроме того, Печора - судоходная река, что ставит под вопрос любое мостовое строительство. И третья проблема - после Печоры на пути лежат еще две узкие реки, при строительстве зимней переправы их заливают все вместе, и пока не существует даже обоснованной идеи того, как можно поставить на этом участке какое-либо капитальное сооружение.