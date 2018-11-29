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В Усинском районе Коми не могут приступить к обустройству переправы через реку Печору. Без связи с Большой землей остается более 2,5 тысячи человек - жители отдаленных деревень. Местные автолюбители подозревают, что во всем виноват владелец баржи, который продолжает делать рейсы по Печоре. Сам предприниматель уверен, что для строительства переправы просто выбрали неправильное место.
Фото: Клуб Усинских водителей Фото: Клуб Усинских водителей
Фото: Клуб Усинских водителей

Усинский район расположен на севере республики. Дорог здесь практически нет. Летом от крупного села Усть-Уса до населенных пунктов Усть-Лыжа, Мутный Материк, деревни Акись ходят баржи, а с приходом морозов здесь делают зимник, который проходит через Печору и еще несколько небольших рек.

Навигация на Печоре была закрыта еще 22 октября. Предполагалось, что за месяц на реке встанет лед, и рабочие смогут приступить к заливке дороги.

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Тем не менее по Печоре продолжает ходить баржа. Местный предприниматель специализируется на перевозке машин. В клубе автолюбителей Усинска "РГ" озвучили тарифы - перевозка легковушки на другой берег Печоры стоит семь тысяч рублей, за доставку грузовика придется выложить 20 тысяч.

В клубе не сомневаются - именно активная деятельность баржи на участке Печоры привела к тому, что лед на этом участке никак не может стать.

- Я лед не разбиваю. Для переправы вообще выбрано неправильное место, здесь река замерзает на месяц позже, чем выше по течению, - утверждает предприниматель Александр Мелехин.

С обвинениями от местных автолюбителей категорически не согласен, заявляя, что в межсезонье для жителей отдаленных деревень единственный способ перевезти какой-то груз - это воспользоваться баржей.

Фото: Анна Скудаева
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Как сообщил "РГ" глава администрации Усть-Усы Валерий Старыгин, переправа через Печору должна заработать аж к 15 января. Пользоваться ею жители смогут до марта, затем на какой-то период они опять окажутся в изоляции. Чиновник заверил, что в деревнях и селах сформирован необходимый запас продуктов и медикаментов, а в случае острой необходимости к жителям может прилететь вертолет.

Местные власти из-за работы баржи собираются обратиться в Печорскую транспортную прокуратуру и региональную инспекцию по маломерным судам.

Между тем сам Мелехин сообщил "РГ", что через несколько сезонов намерен купить ледокол. Бизнесмен уверен, что с новым транспортом он сможет круглый год связывать жителей отдаленных деревень с остальным миром, а противники идеи опасаются, что с ледоколом никакого зимника на этом участке создать точно не получится.

Кстати

Многие усинцы мечтают о том, чтобы через Печору был построен понтонный мост. Но, по словам Старыгина, такой проект даже не обсуждается. В районе Усть-Усы ширина реки достигает 1,1 километра, а в половодье вода разливается на ширину до 1,4 километра. В ледоход на такой ширине понтоны просто разорвет. Кроме того, Печора - судоходная река, что ставит под вопрос любое мостовое строительство. И третья проблема - после Печоры на пути лежат еще две узкие реки, при строительстве зимней переправы их заливают все вместе, и пока не существует даже обоснованной идеи того, как можно поставить на этом участке какое-либо капитальное сооружение.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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