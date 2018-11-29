Петербуржцев призвали готовиться к ледоходу

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов спрогнозировал скорый ледоход на Неве. На своей странице в Facebook он призвал горожан доставать фотоаппараты и готовиться к съемкам красивых кадров.

Ранее Колесов сообщил, что только 26 ноября температура воздуха в Петербурге приблизилась к норме, до этого весь месяц в городе стояла аномально теплая погода.

Температура воздуха днем часто превышала 5 градусов по Цельсию.

В районе Новой Голландии, по оценкам главного синоптика, лед встал на 25 дней позже, чем в прошлом году.

Сейчас в Петербурге температура воздуха составляет около минус 5 градусов, ночью в Северной столице столбик термометра опускается до 7-8 градусов ниже нуля.