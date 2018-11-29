Суд отменил взыскание экс-главе Карелии за мытье полов в СИЗО

Верховный суд Карелии отменил дисциплинарное взыскание бывшему главе республики, директору музея-заповедника "Кижи" Андрею Нелидову за мытье полов в камере следственного изолятора. Решение было принято в четверг, 29 ноября, сообщили "РГ" в суде.

Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Тогда временно исполняющий обязанности начальника СИЗО № 2 города Сегежи посчитал, что Нелидов, будучи дежурным по камере, нарушил правила поведения. Он помыл полы не тряпкой, а мокрым веником. 28 апреля был издан указ о дисциплинарном взыскании.

Андрей Нелидов с выговором не согласился: он по состоянию здоровья и в силу возраста не может мыть полы, согнувшись. А швабры для уборки не выдают. К тому же, как заявил адвокат экс-главы региона на заседании в Верховном суде Карелии, его подзащитный не был письменно ознакомлен с правилами содержания в изоляторе. Кроме того, административное исковое заявление Нелидов подал в отношении временно исполняющего обязанности начальника СИЗО. Но в судебных разбирательствах тот не присутствовал.

Поэтому адвокат посчитал, что это уже является основанием для отмены решения Сегежского городского суда, который посчитал дисциплинарное взыскание обоснованным.

Представители УФСИН Карелии заявили, что Нелидов к администрации с письменным заявлением об освобождении его от мытья полов тряпкой не обращался. Медицинская помощь в тот день ему также не требовалась.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Карелия определила: решение Сегежского городского суда отменить. Дело направить на новое рассмотрение.

Напомним, Андрей Нелидов, как директор музея-заповедника "Кижи" 2 марта 2018 года получил 8 лет колонии строгого режима и 27,5 миллиона рублей штрафа за взятки. Он получал их от предпринимателя за право торговли на острове Кижи.