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29.11.2018 15:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Мурманске открылся кинофестиваль "Северный характер"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В Мурманске открылся XI Международный кинофестиваль "Северный характер", продолжаться он будет до 2 декабря. Посетителей ждут общественные показы, мастер-классы, дискуссии, презентации и медиа-форум.

На кинофестивале в Архангельске устроят показ "без барьеров"

В ходе фестиваля зрителям будут представлены десятки документальный и игровых фильмов и телепрограмм, авторы которых - начинающие и уже известные режиссеры из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Ирана и Грузии. Всего на фестиваль было заявлено более 170 работ журналистов и кинематографистов из 11 стран. Авторам предстоит бороться за победу в семи номинациях - "Документальный фильм", "Телевизионная программа", "Репортаж", "Программа о культуре", "Молодежная программа" и "Короткометражный игровой фильм".

Фильмом, открывающим "Северный характер", стала полнометражная лента "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо о двух молодых психиатрах, противоположных по характеру и восприятию жизни. Интрига сюжета в том, что мать одного из психиатров является любовницей другого.

- Сбылась моя мечта: на Кольском полуострове будут не только смотреть, но и снимать кино, - рассказала "РГ " президент кинофестиваля Светлана Солдатова. - В этом году мы организовали проект для режиссеров и продюсеров "Место съемок - Мурманская область", в рамках которого 25 кинематографистов из всей России посетят самые красивые и необычные места Кольского полуострова. И я уверена, что они обязательно найдут для себя что-то интересное и приедут снимать фильмы на наш Север.

Фестиваль совпал с самым темным временем года в Заполярье - полярной ночью, которая началась на широте Мурманска 26 ноября и продлится 40 суток.

Во все эти дни солнце ни разу не поднимется над горизонтом, вместо дня будут лишь сумерки. А чтобы кинолюбы Заполярья смогли проявить свой северный характер, для них устроен кинотеатр под открытым небом в сквере на улице Ленинградской, который будет работать с 18.00 до 21.00.

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