"Представьте, что вы ждете отца с фронта. Напишите ему письмо" - это фраза из учебника для четвероклассников. Им уже несколько лет пользуются во многих школах страны, но только сейчас обсуждение задания про письмо папе-солдату перешло в скандальную плоскость. Поводом стал полный возмущения пост петербурженки Ольги Федорченко. Ее десятилетняя дочь Саша, выполняя домашнюю работу, не сдержала слез.

"Все началось с того, что я услышала рыдания Александры. Так как выполнение домашних заданий в состоянии стресса не входит в мои планы по воспитанию психически устойчивого ребенка, я пошла выяснять, в чем дело. Оказалось, дано задание: написать письмо отцу на фронт!!! После первых же строк и слов "совсем недавно ты был с нами, а сейчас на фронте" ребенок уронил ручку и зарыдал в голос", - пишет Ольга на своей странице в "ЖЖ".

Шокировавшее Ольгу задание - не прихоть учительницы, оно взято из учебника "Литературное чтение" под редакцией Климановой и входит в методический комплекс "Перспектива". Он соответствует стандартам образования, прошел все необходимые экспертизы и рекомендован к использованию. Хоть и необязателен. По сведениям петербургского комитета по образованию, в городе с "Перспективой" работают в каждой восьмой школе. Педагог же, в свою очередь, вправе самостоятельно определять, какие из предложенных заданий давать детям, а раз уж дал - должен провести подготовительную работу.

Между тем в обществе вовсю кипит обсуждение. Одни разделяют возмущение Ольги Федорченко и призывают родителей всех четвероклассников бойкотировать задание. Другие считают, что это вполне приемлемый способ продемонстрировать детям, что война - это плохо. К самой теме ни у кого претензий нет. Историю надо учить, страной и ее героями нужно гордиться - с этим согласны представители обоих лагерей. Вопрос только в методах.

Профессор Санкт-Петербургского института истории Борис Ковалев считает: само по себе задание не плохое. Скорее - несвоевременное. Получи его родители нынешних четвероклассников, когда сами сидели за партами, - они, скорее всего, написали бы такое письмо без особенных душевных терзаний.

Память поколений - важная вещь. Но не таким же топорным способом ее воспитывать

- Потому что в то время была жива память семьи, - объясняет Борис Николаевич. - Когда рядом есть бабушка и дедушка с орденами и рассказами о боях, представить себя на месте ребенка военной поры можно относительно безболезненно. Для нынешних же десятилеток Великая Отечественная почти так же далека, как война 1812 года. Поэтому предложение написать письмо на фронт ими будет восприниматься слишком буквально. Память поколений - очень важная вещь, но не таким же топорным способом ее воспитывать. На мой взгляд, учителю нужно было отталкиваться именно от семьи. Пусть уже нет в живых воевавшего прадеда, но есть память о нем, сохранились его фотографии и награды. Представить собственного прадедушку молодым и написать письмо ему на фронт - вот отличный вариант. Так дети не просто выполнили бы домашнее задание, но и почувствовали бы причастность к нашей великой истории. Одно дело - писать старшему лейтенанту, освобождающему Прибалтику, и совсем другое - папе-менеджеру среднего звена, представляя, как он сменил костюм на шинель и ушел воевать. Неудивительно, что кого-то это может шокировать. Меня лично - удивило. Одним словом, перекреативили.

...Письмо папе на фронт зареванная Саша все-таки написала. В нем нет призыва бить врага до последнего, без которого не обошлись бы школьники лет двадцать назад. Так и не сумев до конца примерить на себя предложенные обстоятельства, девочка по-детски верит: для того, чтобы не было войны, папе нужно просто вернуться домой.

"Здравствуй, дорогой папа! Тебе пишет дочка Саша. Совсем недавно ты был дома. Помню, как мы с тобой играли, гуляли. А сейчас ты на фронте. Мы очень за тебя волнуемся и переживаем. Больше всего я хочу, чтобы ты вернулся целым и невредимым. Мы с мамой молим Бога о том, чтобы ты вернулся. Папа, зачем тебе эта война?! Вернись лучше к нам! Дома у нас все хорошо! Зачем тебе это нужно?! Еда у нас есть, все у нас хорошо. Мы с Никитой ходим в школу, мама ходит на работу и воспитывает нас. Я ненавижу тех людей, кто начал войну! Я хочу, чтобы все всегда жили в мире и были рядом, и не было войны... С любовью, твоя дочь Саша, мама и мой старший брат Никита!"

Компетентно

Татьяна Санина, психолог:

- Цель - воспитание патриотизма через обращение к чувствам ребенка - понятна и благородна. Но это не делается настолько грубо и травматично. Маму и папу трогать нельзя! Бить по ощущению безопасности у ребенка недопустимо. Аналогичное задание можно было бы выполнить, введя детей в мир их сверстников, предложив написать письмо, допустим, абстрактному десятилетнему "сыну полка". А главное - с помощью "письма папе на фронт" поставленной цели не достичь, даже наоборот. Чтобы успокоить детей, родители будут вынуждены объяснять им неважность, незначимость задания: "Да это всего лишь домашняя работа, не принимай близко к сердцу, напиши и забудь". Отличная иллюстрация к тому, как воспитать в детях нечувствительность и сделать из них антипатриотов.