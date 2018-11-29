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29.11.2018 21:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Русском музее открылась выставка скульптуры о буднях 19-21 веков

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
"Русские будни в скульптуре XIX-XXI столетий", Русский музей, до 14 января 2019-го
Николай Либерих. "Девушка с граблями верхом на лошади". 1862 г. Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея Николай Либерих. "Девушка с граблями верхом на лошади". 1862 г. Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея
Николай Либерих. "Девушка с граблями верхом на лошади". 1862 г. Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея

Скульпторы нечасто обращаются к "бытовому жанру": изображать "самое человеческое" в человеке, его непарадную, обыденную жизнь - прерогатива скорее живописцев. Тем необычнее оказалась экспозиция в Русском музее.

"Резвушка" Матвея Чижова по праву открывает экспозицию - поэтичный и нежный облик девочки, переходящей по бревнышку ручей, во все времена так нравился зрителям, что автор был вынужден тиражировать бронзовые отливки - одна из них по заказу императора Александра II украшала даже дворцовый парк в Ливадии.

Совершенно иными мотивами был движим юный Марк Антокольский, когда вместо выпускной работы в Академии художеств на заданную тему изваял удивительные горельефы из дерева и слоновой кости "Еврей-портной" и "Еврей-скупой".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Отчасти это стало возможным после "бунта четырнадцати", - поясняет одна из кураторов выставки Наталья Логачева, - когда выпускники отказались ваять сюжет из скандинавской мифологии и вышли из академии, чтобы обратить свое внимание на иные, более жизненные темы.

О том, что темы эти можно раскрывать с неменьшим изяществом, а также величием говорят и другие работы. Например, чудесные сцены охоты в многофигурных бронзовых композициях Николая Либериха из собрания Алексея Егорова. Популярный впоследствии Евгений Лансере со своими экспрессивными конями и всадниками многому научился у этого мастера. А скульптуры Прокофия Дзюбанова "Крестьянин-плотник" и "Плотовщик" 1900 года (впервые представленные на выставке) во всю мощь показывают нам, как сказали бы позднее, человека труда. Какие бы виражи ни предпринимало бурное время, какой бы модный стиль ни возносился во главу угла - "суровый" или "модерн", пластика человеческого тела, занятого напряженным трудом, мимика, поза человека всегда будут привлекать скульпторов.

Трогательно "шестидесятническими" выглядят работы Даниэля Митлянского и Нинель Богушевской "В молодежнеой бригаде рязанского колхоза "Красная заря". Крепконогие девушки-доярки запечатлены в минуты отдыха, но их песня, чувствуется, лишь недлинный перерыв в суровых буднях. Необычно выглядит серия работ этих же художников, посвященная рыбакам. Кстати, она тоже выставляется впервые. Художественные поиски заставили мастеров покрыть монументальные скульптуры люстром, но эти поблескивания вовсе не кажутся гламуром - скорее, напоминают о чешуе, налипающей на тружеников моря во время путины.

Фото: Алексей Вязметинов
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100 работ, 55 авторов. Среди них - те, кто не изменяет выбранной теме уже несколько десятилетий. Например, Лев Разумовский. Его выразительнейшая "Торговка семечками", сделанная в 1968 году, не уступает по силе образного воздействия его же "Песне о Родине", выполненной в 2000-м. В этой композиции - узнаваемые фигуры молодых парней, получивших свои ранения в ходе локальных военных конфликтов. Один - на коляске, у другого - пустой рукав болтается вдоль тела. Но они поют, и песня эта - печальный и трагический гимн юности, которую им было невозможно прожить иначе.Кстати, бытовая скульптура не чурается юмористических и даже сатирических интонаций. Ни один зритель не проходит равнодушно мимо деревянных фигур Михаила Едомского "Шахматист" и "Вынос кота из продовольственного магазина".

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