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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" победил "Копенгаген" и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

Текст: Данила Жиляев
Петербургский "Зенит" на своем поле победил датский "Копенгаген" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака досрочно обеспечили себе участие в плей-офф.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Роберт Мак только что забил "Копенгагену". Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Роберт Мак только что забил "Копенгагену". Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Перед матчем "сине-бело-голубые" возглавляли турнирную таблицу группы С, набрав восемь очков. На балл отставала пражская "Славия", а датчане шли на третьем месте с пятью очками. Таким образом, победа в очном противостоянии с "Копенгагеном" выводила "Зенит" в следующую стадию второго по значимости европейского клубного турнира. Более того, для продолжения борьбы в Лиге Европы петербуржцам хватало бы и нулевой ничьей.

Фото: РИА Новости
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А первый тайм показал, что такой результат вполне возможен. Хозяева имели небольшое территориальное преимущество и атаковали достаточно активно, но опасных моментов толком не создали, как и их соперники. Зато во второй половине встречи ситуация изменилась. На 59-й минуте "Зенит" вышел вперед - это Далер Кузяев, обыграв защитника, сделал передачу Роберту Маку, и тот забил. Хотя, отметим, в пользу "сине-бело-голубых" в этом эпизоде сыграл рикошет.

Но мяч Мака в итоге остался единственным в этой встрече. Вместе с тем, гости в концовке имели несколько шансов сравнять счет, они устроили навал на чужие ворота, но все же не смогли продавить оборону "Зенита" и огорчить Андрея Лунева. С минимальным счетом российская команда победила и набрала 11 очков в группе.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Вместе с тем, "Копенгаген" сохраняет шансы на выход в плей-офф, поскольку в параллельном матче аутсайдер группы "Бордо", имевший лишь одно очко, на своем поле достаточно неожиданно взял верх над "Славией" 2:0. Более того, теперь сразу три команды в квартете С имеют шанс занять при определенных раскладах второе место. "Зенит" в заключительном туре сыграет с пражской командой, а "Бордо" встретится с "Копенгагеном".

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