Бастрыкин назначил проверку в отношении трех следователей в Ростове

Новости

Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа 12:32
На Северном Кавказе оказались самые здоровые дети в стране 12:29
Бывший участник "Битвы экстрасенсов" раскрыл скандальный секрет шоу 12:26
Цена нефти Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель 12:25
Новая Mazda 3 будет продаваться в России 12:19
В Екатеринбургском зоопарке у львов Эрни и Эммы родилась тройня 12:17
В НАО сообщили о состоянии здоровья членов экипажа упавшего вертолета 12:16
Задержанный накануне в Саратове глава областного МЧС вышел на работу 12:14
Глава ВТБ пришел на закрытый прием в костюме джедая 12:13
Уволился гендиректор головного экономического НИИ "Роскосмоса" 12:11
В Воронеже 28 тысяч человек остались без воды 12:04
В Салехарде неизвестные повредили стелу "Полярный круг" 12:03
Россия внедрит новую систему для охраны акватории Крыма 12:02
Власти Якутии опровергли информацию о запрете концерта рэпера Элджея 12:01
В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали самолеты 11:59
Кабмин не введет штрафы для интернет-компаний за неисполнение законов 11:50
Косачев прокомментировал итоги выборов президента Грузии 11:50
Фото: Квентин Тарантино впервые женился 11:45
Два кроссовера неожиданно подешевели в России 11:45
Археологи оценили "сенсацию" об очередном открытии Атлантиды 11:44
В Челябинске "сына Зевса" арестовали за прогулку по онкодиспансеру 11:35
Под Москвой двое детей сгорели в обесточенном доме 11:27
Задержанному в Таиланде россиянину зачитали запрос США на экстрадицию 11:25
СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области 11:21
Обвиняемому в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске грозит 19 лет тюрьмы 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин назначил проверку в отношении трех следователей в Ростове

Текст: Николай Грищенко

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении трех сотрудников СК в Ростове-на-Дону. Решением генерала юстиции они временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Основанием для кадровых решений стала жалоба жителя донской столицы, который смог попасть на личный прием к главе правоохранительного ведомства.

СК начал проверку после гибели рабочего на якутской шахте

Мужчина сообщил, что его 15-летний сын скончался от передозировки наркотиками еще в январе, а уголовное дело возбуждено только через девять месяцев после смерти подростка. Кроме того, к уголовной ответственности не привлечены лица, склонившие его сына к употреблению синтетических наркотиков.

Заслушав доклад руководителя следственного отдела по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону, Александр Бастрыкин отметил волокиту и неполноту следственных действий, а также явную незаинтересованность следователя в оперативном и полном расследовании уголовного дела.

"До сих пор не установлены причины произошедшего, круг и роль всех несовершеннолетних, кто был на связи или рядом с погибшим подростком незадолго до его смерти. В результате принято решение о передаче для дальнейшего расследования этого уголовного дела в центральный аппарат", - говорится в официальном сообщении СКР.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Шведские СМИ заметили успехи России в сельском хозяйстве