Бастрыкин назначил проверку в отношении трех следователей в Ростове

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении трех сотрудников СК в Ростове-на-Дону. Решением генерала юстиции они временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Основанием для кадровых решений стала жалоба жителя донской столицы, который смог попасть на личный прием к главе правоохранительного ведомства.

Мужчина сообщил, что его 15-летний сын скончался от передозировки наркотиками еще в январе, а уголовное дело возбуждено только через девять месяцев после смерти подростка. Кроме того, к уголовной ответственности не привлечены лица, склонившие его сына к употреблению синтетических наркотиков.

Заслушав доклад руководителя следственного отдела по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону, Александр Бастрыкин отметил волокиту и неполноту следственных действий, а также явную незаинтересованность следователя в оперативном и полном расследовании уголовного дела.

"До сих пор не установлены причины произошедшего, круг и роль всех несовершеннолетних, кто был на связи или рядом с погибшим подростком незадолго до его смерти. В результате принято решение о передаче для дальнейшего расследования этого уголовного дела в центральный аппарат", - говорится в официальном сообщении СКР.