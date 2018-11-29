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29.11.2018,  
13:26
Текст:  Юлия Крымова (Севастополь)

Дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму у границы с Украиной

Фото: Крымова Юлия/РГ Фото: Крымова Юлия/РГ
Фото: Крымова Юлия/РГ

Дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" сегодня взял под охрану воздушное пространство на севере Крымского полуострова. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, дивизион разместился в районе Джанкоя.

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Командир зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа получил приказ о заступлении на боевое дежурство от командующего армией Виктора Севостьянова. После этого боевые расчеты комплексов С-400 выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, выполнили привязку к местности и приступили к отслеживанию целей.

Как сообщили ранее в пресс-службе ЮВО, ЗРС С-400 "Триумф" прошли испытания на полигоне в Астраханской области, поразив ракетами низколетящие, скоростные и баллистические мишени, а затем были переброшены в Крым по железной дороге.

Напомним, дивизионы С-400 уже несут боевое дежурство в трех точках Крымского полуострова - в районе Феодосии, Севастополя и Евпатории.

Справка "РГ"

ЗРС С-400 "Триумф" способен поражать все современные средства воздушной атаки, в том числе стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, а также наносить удары по наземным целям. С-400 "видит" цели на расстоянии 600 километров и уничтожает их с 400 километров.

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