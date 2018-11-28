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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Четвертый дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Зенитно-ракетный дивизион С-400 "Триумф" прошел испытания перед переброской в Крым, где заступит на постоянное боевое дежурство. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Расчеты С-400 в Крыму подняты по тревоге

- Личный состав дислоцированного в Крыму соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступил к подготовке комплексов С-400 к совершению марша на станцию погрузки, откуда железнодорожным транспортом они будут доставлены в пункт постоянной дислокации, - рассказал Астафьев.

Перед этим комплексы С-400 "Триумф" прошли испытания на полигоне в Астраханской области. Зенитно-ракетный дивизион выполнил стыковочные стрельбы, поразив ракетами низколетящие, скоростные и баллистические мишени. Кроме этого, С-400 протестировали на виброустойчивость при движении по разным типам дорог на различной скорости.

Астафьев отметил, что в Крыму С-400 заменят ЗРК предыдущего поколения.

Напомним, комплексы С-400 уже несут боевое дежурство в трех точках Крымского полуострова - в районе Феодосии, Севастополя и Евпатории.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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