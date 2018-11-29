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29.11.2018 17:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр предупредил о метелях на юге России

Текст: Ольга Игнатова
Сильнейшие ливни вновь обрушились на юг европейской России. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, принес их южный циклон с теплым субтропическим воздухом.
Фото: Денис Кожевников/ТАСС Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Во многих районах Краснодарского края дожди не прекращаются уже несколько дней, а в отдельных населенных пунктах количество выпавших осадков превышает 50 мм, что является опасным метеорологическим явлением. Больше всего досталось Туапсинскому району. 27 ноября, по последним уточненным данным, там выпало 122 мм осадков.

"Это более 12 сантиметров, довольно много, - поясняет Паршина. - Например, месячная норма осадков в самом дождливом для Москвы месяце в году - июле - составляет 96 мм. А здесь за день 122 выпало!".

Как рассказывает синоптик, ливни привели к паводку на реках в Краснодарском крае. В некоторых местах уровень воды в реках поднялся на 2 метра. Вышли из берегов малые реки в районе Сочи. В Северском районе Краснодарского края в связи с выходом из берегов реки Шебш произошло подтопление двух мостов.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Но лишь ливнями, которые продолжатся до конца сегодняшнего дня, неприятности на юге не ограничатся. В южные регионы смещается антициклон с севера, который принес сильное похолодание в центр России. Поэтому сильные дожди сменятся метелями с налипанием мокрого снега. Например, сегодня до конца дня мести будет в Ростовской и Волгоградской областях. В Ставропольском крае - сильный гололед и обледенение на дорогах.

С завтрашнего дня в Астаханской, Ростовской и Волгоградской областях, в Калмыкии, на севере Краснодарского края днем температура понизится до минус 1-6 градусов. На юге Краснодарского края, в том числе и в Туапсе, относительно тепло - днем до плюс 10 градусов. В районе Сочи - плюс 10-15. На солнце воздух может прогреваться и до плюс 19 градусов.

А вот кому особенно не повезет, так это Новороссийску. На 30 ноября там объявлено штормовое предупреждение. Ожидается настоящий ураганный ветер - до 35-38 метров в секунду. Из-за этого, учитывая довольно низкую температуру (ночью в районе нуля, днем в районе плюс 4 градусов), возможно медленное обледенение судов, находящихся в порту Новороссийска.

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