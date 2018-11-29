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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Предприниматель из 5 "А"

Как донские школьники деньги зарабатывают
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Неделя - Юг России №7732 (269)
Более четырех тысяч школьников из Южного федерального округа участвуют в конкурсе "Мой первый бизнес". Его проводят по пяти номинациям: "Командный бизнес-проект", "Инновации", "Сделай своими руками", "Свой видеоблог" и "Интернет-продажи". Сто самых бизнес-подкованных ребят со всей России получат более чем достойный приз: гранты на обучение в РЭУ имени Плеханова.

Кроме того, отличившиеся смогут отправиться на стажировку в образовательные центры или пройти краткие онлайн-бизнес-курсы, а другие получат путевки в детские лагеря, смартфоны и ноутбуки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Молодые уральцы рассказали, почему хотят быть предпринимателями

Конкурс "Мой первый бизнес" - один из проектов образовательной платформы "Россия - страна возможностей". И без лишних объяснений ясно, что его главная задача - мотивировать подрастающее поколение пробовать свои силы в бизнесе.

Самыми активными на юге оказались юные предприниматели из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Больше всего конкурсантов, конечно, среди старшеклассников. Они уже четко понимают, чем хотят заниматься, и свои первые бизнес-идеи формулируют вполне осознанно. Но и учащиеся 5 - 7 классов тоже не отстают: более 37 тысяч заявок на конкурс подали дети до 13 лет.

- В этом году мы снизили возрастной порог участников конкурса, и теперь предлагать свои бизнес-идеи могут и пятиклассники. Молодежь у нас амбициозная, на месте не сидит и уже в юном возрасте сама пробивает дорогу своим предпринимательским инициативам, - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

Подать заявку на участие в конкурсе могут ученики 5 - 11 классов на сайте https://kapitany.ru до 10 декабря.

На старте

Десятилетняя ростовчанка зарабатывает себе на сладости, продавая одноклассникам сделанные своими руками "лизуны". Девочка покупает спецсмеси для их изготовления, смешивает, а продукт красиво упаковывает и выставляет на продажу на своей страничке в "Инстаграме". От желающих купить недорогую игрушку отбоя нет. А школьник из Батайска Ростовской области "вырастил" прибыльный бизнес из собственного увлечения - велоспорта. Алексей не только любит кататься на своем "железном коне", но еще и с удовольствием его чинит, попутно совершенствуя. Видя это, к нему потянулись друзья с просьбой заклеить камеру или цепь смазать. Чтобы клиентов стало больше, школьник расклеил по району объявления. В итоге за пару лет Алексей успел и школу закончить, и постоянными клиентами обзавестись.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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