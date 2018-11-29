Новости

Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире 20:21
В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии 20:19
Песков рассказал о действиях Путина в случае отмены встречи с Трампом 20:12
Минск: Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр 19:46
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом 19:35
Ущерб от пожара на ледоколе “Виктор Черномырдин" составил 150 млн рублей 19:31
Российский двигатель на иоде испытают без космонавтов 19:31
Объявлены лауреаты Премии Андрея Белого 19:30
Подвесную капсулу Живописного моста обогреют от снега 19:23
Александр Лукашенко дал интервью российскому телеканалу 19:19
В Москве за взятку в 11 миллионов задержан замначальника таможни 19:16
Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 18:53
Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии 18:49
Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера 18:46
В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ 18:42
В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника 18:38
На Кубани телефонный аферист выманил у жертв полмиллиона рублей 18:25
В Думе удивлены поездкой депутата Лебедева в Майами на региональной неделе 18:19
Кавазашвили: Я не могу сказать Черчесову, чтобы он ставил Чалова 18:11
Кавазашвили: "Спартак" сыграет с "Рапидом" результативную ничью 18:02
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах 18:00
В Польше пассажиры смогут покаяться прямо в поезде 17:57
Акимов: Идентификация в мессенджерах для иностранцев будет комфортной 17:45
Есть чем гордиться: УАЗ установил рекорд по продаже запчастей 17:45
Власти Китая запретили эксперименты с генной модификацией людей 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
29.11.2018 20:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Защищены надежно

Жители приграничных регионов России к введению военного положения на Украине отнеслись спокойно
Текст: Андрей Станкевич (Армянск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Введение Украиной военного положения в некоторых областях государства, в том числе в соседней Херсонской области, никак не повлияло на перемещение граждан и автомобилей через государственную границу РФ на севере Крыма. Корреспондент "РГ" выяснил, что происходит в Армянске и поговорил с прибывающими украинцами.
Кажется, что Армянск заснул: машин на дорогах почти нет. Фото: Илья Изотов Кажется, что Армянск заснул: машин на дорогах почти нет. Фото: Илья Изотов
Кажется, что Армянск заснул: машин на дорогах почти нет. Фото: Илья Изотов

Первые дни после введения военного положения на Украине на границе в Крыму прошли без происшествий. На контрольно-пропускном пункте в Армянске немноголюдно - местные считают, что украинцы опасаются пересекать с Крымом.

- На границе людей почти нет, - рассказала пара, следовавшая из Херсона в Симферополь. - Прошли быстро, по 15 минут на каждом КПП. Проверка стандартная - дал паспорт, посмотрел в окошко, забрал, пошел дальше.

Запад ограничился выражением озабоченности по поводу инцидента в Керченском проливе

На КПП спокойно и даже скучно. Несколько припаркованных авто на обочине - и ни души. Первые люди на границе спустя полчаса ожидания: из 8-местного автобуса выходят пять человек и идут в сторону нейтральной зоны. Горизонт хорошо просматривается, на досмотре у крымчан стоят две машины, еще несколько человек идут в Крым пешком. За их спинами никого и ничего.

- Прошли границу за 2,5 часа, - говорит жительница Херсонской области Светлана, следовавшая на полуострове на авто. - Перед нами было около десяти машин. На российском КПП тщательно проверяют сумки. На паспортном контроле задают разные вопросы. Куда, зачем, а что у вас в Крыму...

В пограничной службе ФСБ России по Республике Крым "РГ" сообщили, что пункты пропуска на севере полуострова работают в штатном режиме.

- Пешеходный и транспортный трафик на севере Крыма характерен для нынешнего времени года, - рассказал сотрудник пограничной службы ФСЮ по Республике Крым Дмитрий Кучеренко. - В среднем за сутки сейчас границу пересекают от 4000 до 6000 человек и от 600 до 900 транспортных средств.

Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом

Для крымских пограничников такая работа - норма, особенно тщательно они досматривают автомобилистов. Пешеходы проходят быстро, потому что у них с собой только сумки, которые надо просветить на рентгене.

- На каждый из КПП ушло по 10 минут, - рассказала жительница Симферополя Людмила, пересекавшая границу пешком. - Пограничники ничем не интересовались, на российском пункте спросили про цель поездки на Украину. По обе стороны границы пустынно.

Благодаря слаженной работе тех, кто охраняет границу, жители приграничных территорий чувствуют себя в безопасности. На полуострове отголоски военного положения, которое даже, по мнению украинцев, ввели только ради отсрочки президентских выборов, не ощущают. На единственной людной точке города - возле торговых палаток - горожане обсуждают цены на овощи и удивляются вопросу, как они относятся к тому, что в нескольких километрах от них ввели военное положение.

- А как к этому надо относиться? - говорит одна из женщин. - Посочувствовать? Пожалеть? Или переживать? Нам бояться нечего, мы надежно защищены Российской армией - пусть сами свои проблемы решают.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ
Украина запретила иностранцам пересекать границу с Крымом
Патрушев: Одобрена новая доктрина энергетической безопасности
Дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму у границы с Украиной
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире