Введение Украиной военного положения в некоторых областях государства, в том числе в соседней Херсонской области, никак не повлияло на перемещение граждан и автомобилей через государственную границу РФ на севере Крыма. Корреспондент "РГ" выяснил, что происходит в Армянске и поговорил с прибывающими украинцами.

Кажется, что Армянск заснул: машин на дорогах почти нет. Фото: Илья Изотов

Первые дни после введения военного положения на Украине на границе в Крыму прошли без происшествий. На контрольно-пропускном пункте в Армянске немноголюдно - местные считают, что украинцы опасаются пересекать с Крымом.

- На границе людей почти нет, - рассказала пара, следовавшая из Херсона в Симферополь. - Прошли быстро, по 15 минут на каждом КПП. Проверка стандартная - дал паспорт, посмотрел в окошко, забрал, пошел дальше.

На КПП спокойно и даже скучно. Несколько припаркованных авто на обочине - и ни души. Первые люди на границе спустя полчаса ожидания: из 8-местного автобуса выходят пять человек и идут в сторону нейтральной зоны. Горизонт хорошо просматривается, на досмотре у крымчан стоят две машины, еще несколько человек идут в Крым пешком. За их спинами никого и ничего.

- Прошли границу за 2,5 часа, - говорит жительница Херсонской области Светлана, следовавшая на полуострове на авто. - Перед нами было около десяти машин. На российском КПП тщательно проверяют сумки. На паспортном контроле задают разные вопросы. Куда, зачем, а что у вас в Крыму...

В пограничной службе ФСБ России по Республике Крым "РГ" сообщили, что пункты пропуска на севере полуострова работают в штатном режиме.

- Пешеходный и транспортный трафик на севере Крыма характерен для нынешнего времени года, - рассказал сотрудник пограничной службы ФСЮ по Республике Крым Дмитрий Кучеренко. - В среднем за сутки сейчас границу пересекают от 4000 до 6000 человек и от 600 до 900 транспортных средств.

Для крымских пограничников такая работа - норма, особенно тщательно они досматривают автомобилистов. Пешеходы проходят быстро, потому что у них с собой только сумки, которые надо просветить на рентгене.

- На каждый из КПП ушло по 10 минут, - рассказала жительница Симферополя Людмила, пересекавшая границу пешком. - Пограничники ничем не интересовались, на российском пункте спросили про цель поездки на Украину. По обе стороны границы пустынно.

Благодаря слаженной работе тех, кто охраняет границу, жители приграничных территорий чувствуют себя в безопасности. На полуострове отголоски военного положения, которое даже, по мнению украинцев, ввели только ради отсрочки президентских выборов, не ощущают. На единственной людной точке города - возле торговых палаток - горожане обсуждают цены на овощи и удивляются вопросу, как они относятся к тому, что в нескольких километрах от них ввели военное положение.

- А как к этому надо относиться? - говорит одна из женщин. - Посочувствовать? Пожалеть? Или переживать? Нам бояться нечего, мы надежно защищены Российской армией - пусть сами свои проблемы решают.