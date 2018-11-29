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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" одержал победу над "Акхисаром" в Лиге Европы

Текст: Данила Жиляев
Футбольный клуб "Краснодар" упрочил лидерство в турнирной таблице группы J Лиги Европы. В пятом матче группового этапа на своем поле быки обыграли турецкий "Акхисар Беледиеспор" со счетом 2:1.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Только что Ари забил победный гол турецкой команде. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Только что Ари забил победный гол турецкой команде. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Перед этой игрой "черно-зеленые" возглавляли квартет, набрав девять очков. Столько же баллов было на счету испанской "Севильи", но она шла на втором месте за счет поражения от "Краснодара". На третьей строчке с шестью очками расположился бельгийский "Стандард", ну а "Акхисар" с нулем в графе "очки" замыкал турнирную таблицу.

Фото: РИА Новости
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Вместе с тем, турецкая команда достаточно резво начала игру с "быками" и первой открыла счет - на 24-й минуте после подачи углового отличился Сержиньо. При этом цифры 0:1 на табло вполне отвечали происходившему на поле: "Краснодар" не выглядел намного сильнее соперника и переигрывал его разве что в движении.

Тем не менее, после перерыва хозяева смогли переломить ситуацию. Уже на 48-й минуте Юрий Газинский головой замкнул навес Сергея Петрова. А девять минут спустя Вандерсон точной передачей вывел Ари к чужой штрафной, и российский бразилец перекинул вратаря соперников. Этот мяч оказался последним в игре - в итоге голы футболистов сборной России принесли "Краснодару" победу.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Успешная игра с "Акхисаром" может обеспечить кубанцам досрочный выход в плей-офф, но это станет ясно только после того, как завершится игра "Севильи" со "Стандардом", которая началась в 22:55 по московскому времени. В случае победы андалусийцев и они, и "Краснодар" досрочно станут участниками 1/16 финала Лиги Европы. 

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Лига Европы 2018/2019
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