"Краснодар" одержал победу над "Акхисаром" в Лиге Европы

Футбольный клуб "Краснодар" упрочил лидерство в турнирной таблице группы J Лиги Европы. В пятом матче группового этапа на своем поле быки обыграли турецкий "Акхисар Беледиеспор" со счетом 2:1.

Перед этой игрой "черно-зеленые" возглавляли квартет, набрав девять очков. Столько же баллов было на счету испанской "Севильи", но она шла на втором месте за счет поражения от "Краснодара". На третьей строчке с шестью очками расположился бельгийский "Стандард", ну а "Акхисар" с нулем в графе "очки" замыкал турнирную таблицу.

Вместе с тем, турецкая команда достаточно резво начала игру с "быками" и первой открыла счет - на 24-й минуте после подачи углового отличился Сержиньо. При этом цифры 0:1 на табло вполне отвечали происходившему на поле: "Краснодар" не выглядел намного сильнее соперника и переигрывал его разве что в движении.

Тем не менее, после перерыва хозяева смогли переломить ситуацию. Уже на 48-й минуте Юрий Газинский головой замкнул навес Сергея Петрова. А девять минут спустя Вандерсон точной передачей вывел Ари к чужой штрафной, и российский бразилец перекинул вратаря соперников. Этот мяч оказался последним в игре - в итоге голы футболистов сборной России принесли "Краснодару" победу.

Успешная игра с "Акхисаром" может обеспечить кубанцам досрочный выход в плей-офф, но это станет ясно только после того, как завершится игра "Севильи" со "Стандардом", которая началась в 22:55 по московскому времени. В случае победы андалусийцев и они, и "Краснодар" досрочно станут участниками 1/16 финала Лиги Европы.