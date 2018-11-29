Крым ищет новые пути для продажи своих товаров за рубеж

Крым расширяет свой экспортный потенциал, хотя при этом местным производителям приходится сталкиваться с серьезными трудностями. Санкции вынуждают крымских производителей искать обходные пути для экспорта даже в рамках Таможенного союза.

Согласно данным Таможенной статистики РФ, в 2018 году Крым экспортировал в страны дальнего и ближнего зарубежья продукцию машиностроения, химической промышленности, судостроения, пластмассовые изделия. Часть экспорта также приходится на продукцию агропромышленного комплекса. Предприятия АПК поставили за рубеж товаров на 2,4 миллиона долларов. Даже в условиях объявленной Киевом экономической блокады Крыма основным государством - импортером его сельскохозяйственной продукции с наибольшим удельным весом остается Украина. На ее долю приходится 48 процентов крымского экспорта. В пятерке лидеров также Казахстан - 24, Белоруссия - 9 и Абхазия - 5,5 процента. В сегменте АПК экспортировалась в основном винодельческая продукция - 60 процентов, мясная продукция - 19 и готовые изделия из мяса - 4,8 процента. Настоящий прорыв удалось совершить флагману крымского виноделия ФГУП "ПАО "Массандра". За год виноделы почти удвоили экспорт.

- В 2017 году "Массандра" отправляла в Казахстан, Китай, Белоруссию, ЛНР и ДНР в общей сложности около 200 тысяч бутылок. В 2018 году мы существенно нарастили объемы экспорта, - рассказала "РГ" генеральный директор предприятия Янина Павленко. - По состоянию на сегодняшний день в эти страны уже отправлено 265 тысяч бутылок, и до конца года планируется отправка в Китай и на Тайвань еще 85 тысяч. Таким образом, в общей сложности в этом году объем экспорта составит около 350 тысяч бутылок.

На 2019 год уже подписаны контракты на 500 тысяч единиц.

По словам топ-менеджера предприятия, крымские виноделы готовы расширять географию поставок за рубеж. Приоритетом остается насыщение внутреннего российского сегмента. Тем не менее выйти на азиатские торговые площадки намерены и другие крымские производители.

- Мы участвовали в двух международных выставках в Гонконге и Шанхае. Отправляли туда пробные партии наших вин, получивших высокую оценку, и теперь готовимся выйти на этот рынок, - говорит глава винного дома Валерий Захарьин. - В первую очередь нас интересует Китай, но также интересны все страны Юго-Восточной Азии. Это новые для нас возможности, которые мы не упустим.

Еще в 2016 году прорыв на китайский рынок совершил симферопольский пивобезалкогольный комбинат "Крым", поставив в Поднебесную свыше 200 тысяч литров пива. Однако пионеры торговли с Китаем уже столкнулись с трудностями, продиктованными санкционной политикой Запада. Ощутить их на себе пришлось производителю косметики АО "Комбинат "Крымская Роза".

- В этом году мы зондировали китайский рынок, поставили туда пробные экземпляры нашей продукции, они понравились нашим партнерам, качество их устроило, - рассказал генеральный директор предприятия Иван Гладун. - Но мы столкнулись с тем, что наши контрагенты не хотят видеть слово "Крым" в названии бренда, не хотят работать с компаниями, расположенными в Крыму, с крымскими собственниками. Не то чтобы они поддерживали санкции США, скорее сами боятся под них попасть.

С похожими трудностями предприятию пришлось столкнуться и в торговле с Казахстаном. Местная налоговая служба рассматривает Крым как третью страну, отказываясь считать республику частью России. Соответственно в сопроводительных документах крымского производителя не ставят отметку об уплате НДС. Чтобы обойти эти препятствия, предприятию пришлось отгружать свою продукцию в Казахстан через фирму на материке. Зато в торговле с Белоруссией никаких проблем не возникло. Тем не менее крымское предприятие от своих намерений отказываться не спешит и ведет переговоры с Alibaba Group.

- Вместе с Крымским экспортным центром мы поставили цель провести переговоры с Alibaba Group, нам пообещали предоставить возможность выйти на торговую площадку портала Alibaba.com, - рассказал Иван Гладун. - В декабре мы ожидаем подтверждения решения. Через этого гиганта интернет-ретейла мы рассчитываем продвигать свою продукцию не только в странах Таможенного союза, но и за его пределами.

Еще одним важным вектором расширения экспорта крымской продукции становится ближневосточное направление. С начала 2018 года Крым экспортировал в Ливан, Сирию и Египет 345,3 тысячи тонн зерна. В октябре состоялся визит крымской делегации в Дамаск, где одним из ключевых моментов переговоров было обсуждение формата будущего торгового дома и совместной судоходной компании.

- Работа торгового дома будет ориентирована на быстрые и эффективные коммуникации предпринимателей обеих стран, - заявил Сергей Аксенов на выездной сессии юбилейного V Ялтинского международного экономического форума "Крым - точка роста российско-сирийских отношений". - Готовы представить возможности всех наших предприятий, чтобы предприниматели Сирии могли оценить преимущества. В любом случае правительство РК сделает все возможное, чтобы облегчить работу торгового дома.

Помимо продуктов питания Крым готов отправлять в Сирию сварочное и электротехническое оборудование и заинтересован в поставках из арабской республики фосфатов для своей химической промышленности, а также фруктов.

Мнение

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:

- С 2014 года внешняя торговля Республики Крым претерпевает существенные изменения как по структуре, географии так и в объемах. Ключевыми направлениями развития международного сотрудничества в условиях санкций становятся государства Персидского залива и азиатские страны. В 2017 году в первую пятерку торговых партнеров вошел Китай. В этом году первое и третье места в пятерке заняли Турция и Индия.