Для защиты охраняемых объектов на побережье Краснодарского края с марта 2019 года Минтранс намерен ввести новый порядок судоходства в этой части Черного моря.

Уведомление о разработке проекта приказа об этом опубликовано для общественного обсуждения. Согласно ему, планируется установить запретные зоны для плавания в акватории в окрестностях Сочи. Сам приказ со всеми подробностями будет опубликован позже.

Это не первый опыт ограничения судоходства близ Сочи, ранее оно носило временный характер. Так, во время чемпионата мира по футболу на несколько дней в радиусе 10 километров от стадиона "Фишт" нельзя было проходить на судах. Такой же запрет действовал и в дни проведения фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде, Казани и Санкт-Петербурге, однако даже при повышенном уровне безопасности во время чемпионата мира можно было получить разрешение на проход по закрытой акватории, обратившись за ним к капитану порта.

Кроме того, специальные правила прохода судов поcтоянно действуют в отношении акватории, прилегающей к Керченскому мосту, так как он входит в список охраняемых мостовых сооружений.