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29.11.2018 19:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С видом на море

Минтранс намерен ограничить судоходство близ Сочи
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Для защиты охраняемых объектов на побережье Краснодарского края с марта 2019 года Минтранс намерен ввести новый порядок судоходства в этой части Черного моря.
Ограничения на судоходство близ Сочи уже действовали во время чемпионата по футболу. Фото: РИА Новости Ограничения на судоходство близ Сочи уже действовали во время чемпионата по футболу. Фото: РИА Новости
Ограничения на судоходство близ Сочи уже действовали во время чемпионата по футболу. Фото: РИА Новости

Уведомление о разработке проекта приказа об этом опубликовано для общественного обсуждения. Согласно ему, планируется установить запретные зоны для плавания в акватории в окрестностях Сочи. Сам приказ со всеми подробностями будет опубликован позже.

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Это не первый опыт ограничения судоходства близ Сочи, ранее оно носило временный характер. Так, во время чемпионата мира по футболу на несколько дней в радиусе 10 километров от стадиона "Фишт" нельзя было проходить на судах. Такой же запрет действовал и в дни проведения фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде, Казани и Санкт-Петербурге, однако даже при повышенном уровне безопасности во время чемпионата мира можно было получить разрешение на проход по закрытой акватории, обратившись за ним к капитану порта.

Кроме того, специальные правила прохода судов поcтоянно действуют в отношении акватории, прилегающей к Керченскому мосту, так как он входит в список охраняемых мостовых сооружений.

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