На Дону торговцев запрещенными продуктами оштрафовали на 6 млн рублей

В Ростовской области ветеринары будут проводить административные расследования в отношении недобросовестных производителей и торговцев мясом, молоком и другой продукцией животного происхождения.

С начала года сотрудники регионального управления ветеринарии пресекли 421 факт нарушений законодательства РФ при перевозках грузов и 650 фактов нарушений при несанкционированной реализации продукции животного происхождения.

"Общая сумма наложенных штрафов составила около 6,621 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, донские ветеринары провели административные расследования по фактам незаконной утилизации трупов свиней в Константиновском и Волгодонском районах, которые привели к распространению африканской чумы свиней. Из-за чего в ряде населенных пунктов был введен карантин, а убытки составили десятки миллионов рублей. Материалы расследования переданы в суд.