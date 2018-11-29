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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону торговцев запрещенными продуктами оштрафовали на 6 млн рублей

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области ветеринары будут проводить административные расследования в отношении недобросовестных производителей и торговцев мясом, молоком и другой продукцией животного происхождения.

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С начала года сотрудники регионального управления ветеринарии пресекли 421 факт нарушений законодательства РФ при перевозках грузов и 650 фактов нарушений при несанкционированной реализации продукции животного происхождения.

"Общая сумма наложенных штрафов составила около 6,621 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, донские ветеринары провели административные расследования по фактам незаконной утилизации трупов свиней в Константиновском и Волгодонском районах, которые привели к распространению африканской чумы свиней. Из-за чего в ряде населенных пунктов был введен карантин, а убытки составили десятки миллионов рублей. Материалы расследования переданы в суд.

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