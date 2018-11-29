На Кубани телефонный аферист выманил у жертв полмиллиона рублей

В Новороссийске в суд направлено уголовное дело в отношении мошенника, который представлялся жертвам сотрудником полиции и выманивал у них крупные суммы.

Правоохранители установили, что в каждом случае на мобильный телефон потерпевших звонил неизвестный мужчина и сообщал, что их сын задержан за хранение наркотиков. За увод родственника от уголовной ответственности мужчина требовал перечислить деньги на его банковский счет. В полицию поступило сразу несколько заявлений от местных жителей.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний житель города-героя. Правоохранители задержали его по месту проживания. Общая сумма ущерба по семи фактам составила около полумиллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.