Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива

Керченский пролив работает как обычно, заявили в Кремле.

Комментируя заявления Киева о том, что Керчь-Еникальский канал якобы заблокирован для гражданских судов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме".

"Иногда по погодным условиям порт Керчи может принимать решения о регулировании навигации, но это нужно уже у наших ведомств, которые занимаются морской навигацией, справляться", - заявил пресс-секретарь президента.