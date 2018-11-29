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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива

Текст: Кира Латухина

Керченский пролив работает как обычно, заявили в Кремле.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Комментируя заявления Киева о том, что Керчь-Еникальский канал якобы заблокирован для гражданских судов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме".

"Иногда по погодным условиям порт Керчи может принимать решения о регулировании навигации, но это нужно уже у наших ведомств, которые занимаются морской навигацией, справляться", - заявил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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