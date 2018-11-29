Транспортное обслуживание донской столицы не отвечает требованиям федерального законодательства. К такому выводу пришла ростовская прокуратура, проведя проверку регулярных муниципальных перевозок. В настоящее время ведомство захлестнул новый поток жалоб: люди сетуют на отсутствие остановочных павильонов, на то, что укрыться от непогоды негде.

Действительно, остановочные павильоны в городе, которые переделывали много раз, исчезли совсем. Причиной стал конфликт городской администрации с частным инвестором "Ростарт Медиа", который устанавливал очередные павильоны.

Напомним, что в конце 2012 года ростовская администрация приняла решение передать остановочные павильоны частным инвесторам, сочтя их нерентабельными для городского бюджета. Ежегодно только на обслуживание конструкций город тратил порядка 20 миллионов рублей. Тогда по результатам торгов контракт выиграла ростовская инвестиционная компания. И в течение нескольких лет город украсили 450 новых павильонов из стекла и металла, не стоивших ростовскому бюджету ни копейки. Стоимость же бизнес-проекта составила 100 миллионов рублей. Обслуживание остановочных павильонов (замена разбитых стекол, сломанных урн, мойка конструкций), по словам инвесторов, обходится от 7 до 10 миллионов рублей в год. Окупить расходы планировалось за счет размещения рекламы на остановках в центре города. Павильоны в спальных районах оказались убыточными, но бизнес счел их важной социальной нагрузкой. Контракт между инвестором и администрацией был подписан до 2020 года.

Однако три месяца назад, в августе 2018 года, городские власти неожиданно решили заменить сто остановочных павильонов в центре города. Видимо, выбрали самые рентабельные. Какова цель замены, можно только догадываться, ибо никто во властных структурах комментариев на этот счет не дал.

"Но ведь одностороннее расторжение договора возможно только по решению суда", - возмущен генеральный директор компании-инвестора "Ростарт Медиа" Денис Кирилов.

Судя по представленному на конкурс техническому заданию, новые конструкции мало чем отличаются от предыдущих. Разве что своей ценой. Если павильоны от инвестора город получил бесплатно, то на установку новых бюджету пришлось раскошелиться на 35 миллионов рублей. Срок установки - ноябрь 2018 года, что, по мнению экспертов, проблематично с технической точки зрения. Но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает.

- Некие люди по ночам демонтировали рекламные боксы на городских остановках и увозили их в неизвестном направлении. Мы обратились в полицию. Но там только развели руками: у ночных воришек на руках оказалось предписание городской администрации на демонтаж рекламных конструкций. Теперь мы готовим иск в арбитражный суд о нарушении контракта, - рассказывает Кирилов.

По словам представителей инвесткомпании, они предлагали городским властям бесплатно заменить остановочные павильоны на новые, что сэкономило бы городскому бюджету 35 миллионов рублей. Но их предложение было отклонено без каких-либо объяснений.

Без рекламы "остановочный" бизнес оказался нерентабельным для инвестора. И он принял решение о демонтаже всех своих остановочных павильонов и передислокации их в соседние регионы, чтобы хоть как-то окупить затраты.

На сегодняшний день демонтировано уже более 70 павильонов в центре донской столицы и в спальных районах. Пассажиры общественного транспорта, в прямом смысле слова лишенные крыши над головой, жалуются во все инстанции. Но вот один из ответов администрации Советского района: "В 2018 году финансирование на приобретение и установку остановочных павильонов отсутствует". По всей видимости, крыши не видать горожанам всю зиму.

Интересна и позиция инвестора. В принципиальной борьбе с администрацией он "забирает свои игрушки" - демонтирует изготовленные и установленные на свои деньги остановочные комплексы. Причем заметим, что в спальных районах он и не рассчитывал на размещение рекламы, считая их "важной социальной нагрузкой". По словам Дениса Кирилова, компания вынуждена заключать контракты в других городах, поскольку в Ростове павильонам места не нашлось.

Кто прав, кто виноват в данном конфликте, покажет суд. Но так или иначе, главными заложниками ситуации стали ростовчане, вынужденные ждать общественный транспорт на остановках под открытым небом. Борьба, конечно, борьбой - но зачем остановки ломать?

А как у соседей

Несколько месяцев назад в Волгограде началась борьба со старыми остановками. Киоски, где люди могли купить прохладительные напитки летом или горячие блины зимой, сносили вместе с павильонами. Взамен поставили новые, которые из-за Г-образных металлических рам жители тут же окрестили "виселицами". В ненависти к проталкиваемому властями дизайну общество объединилось. Тем более что новые остановки не просто уродливы, но и абсолютно бесполезны. Практически сразу стало понятно, что они никак не защищают от дождя и ветра. И тени они не дают никакой! Это в южном городе, где дневная температура летом редко опускается ниже 30 градусов. Стеклопластик, из которого сделана основная часть конструкции, преподносился как антивандальный. Поставщики уверяли, что разбить его не получится. Но городских хулиганов они явно недооценили. Неоднократно павильоны разносили вдребезги, вызывая злорадство пассажиров.