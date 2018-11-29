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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Опасная дорога к знаниям

Подходы к волгоградским школам недостаточно оснащены дорожными знаками и разметкой
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России №7732 (269)
Детям, идущим в школу или с уроков домой, безопасность не гарантирована. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта в Волгограде, изучив, как организовано дорожное движение возле учебных заведений.
Фото: Елена Мелихова/РГ В Ростове возле школ появились новые дорожные знаки. Не притормозить невозможно. Фото: Елена Мелихова/РГ
В Ростове возле школ появились новые дорожные знаки. Не притормозить невозможно. Фото: Елена Мелихова/РГ

- Мы провели рейды и обнаружили: возле некоторых школ нет "лежачих полицейских", это очень опасные участки. Школьные дворы, как правило, имеют два-три выхода. И выяснилось, что у главных ворот есть и разметка, и "лежачие полицейские", а возле второстепенных - никаких опознавательных знаков. С детскими садами положение не лучше, - говорит эксперт ОНФ Ольга Литвиненко. - Даже в Центральном районе плачевная ситуация.

Фото: Центр славянской культуры
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Если движение автомобилей достаточно интенсивное, возле школы должен стоять светофор и указатель "Дети". У всех нерегулируемых наземных пешеходных переходов вдоль школ обязательны ограждения как минимум на протяжении 50 метров в каждую сторону.

Но вот у гимназии №14 ограда есть только с одной стороны проезжей части. Возле школы-интерната есть лишь "зебра" и дорожный знак, предупреждающий о пешеходном переходе. А мимо интерната проходит федеральная трасса, на которой по правилам "лежачих полицейских" устанавливать не положено. Поэтому ограждение необходимо. Уже были случаи, когда здесь школьники попадали в ДТП и получили травмы.

- Проблема известна, но что могут сделать образовательные учреждения? Перед началом учебного года межведомственные комиссии ведут приемку школ, оформляют паспорт готовности. Без подписи члена комиссии от ГИБДД документ не принимается, - рассказала начальник отдела департамента по образованию администрации Волгограда Галина Орехова. - До 1 сентября автоинспекторы передают в мэрию информацию, где какие меры надо принять. Ну а муниципалитеты уже исходят из наличия денег.

Чиновники признают, что далеко не все рекомендации ГИБДД они выполняют. На многое нет средств, потому что нет отдельной строки в бюджете на установку ограждений возле школ. И порой легче заплатить штраф, чем возвести забор.

По итогам мониторинга региональный штаб ОНФ готовит обращение к областной власти с предложением возобновить специальную программу обеспечения безопасности на социально значимых объектах.

Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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