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29.11.2018 22:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростовчанина будут судить за подрыв машины с водителем

Текст: Александр Гавриленко

Следователи завершили расследование уголовного дела о "ростовском подрывателе". В марте этого года 29-летний житель донской столицы задумал убить своего знакомого, владельца автомойки, которому был должен 750 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемый разместил взрывное устройство под днищем автомобиля своего кредитора. Растяжка сработала, когда предприниматель утром открыл водительскую дверь и начал садиться в кресло. В результате взрыва мужчина получил серьезные повреждения обеих нижних конечностей. Взрыв практически уничтожил его автомобиль и серьезно повредил припаркованные рядом машины.

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- Был очень тихий день. И вдруг такой громкий резкий хлопок! Не знаю почему, но сразу подумала, что это машина взорвалась, - в интервью "РГ" рассказывала тогда девушка Юлия из соседнего дома. - Сразу у всех машин сигнализации сработали. Мы с детьми примерно через час вышли на прогулку, и нам соседки рассказали, что взорвался "Мерседес".

Свой преступный умысел должник реализовать не смог - "скорая" приехала вовремя, раненого оперативно перевезли в больницу и оказали нужную медицинскую помощь.

Сейчас подозреваемый обвиняется сразу в тех уголовных преступлениях. Это покушение на убийство, незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывного устройства, а также повреждение чужого имущества. Следователи заявляют, что у них собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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