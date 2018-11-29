В Керчи украинских моряков выписали из больницы

Военнослужащие ВМС Украины, травмированные во время задержания катеров-нарушителей в Керченском проливе, выписаны из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на персонал медучреждения.

Ранее крымский омбудсмен Людмила Лубина рассказала о характере травм украинских моряков. У одного из них было травмировано плечо, у другого - бедро, у третьего - кисть. Всех их поместили в городскую больницу №1 Керчи. Военнослужащим от 19 до 24 лет.

Информацию о том, что здоровью задержанных украинских моряков ничто не угрожает, подтвердил также глава Крыма Сергей Аксенов. После выздоровления задержанные военные переведены в следственный изолятор.

Накануне городской суд Керчи и Киевский районный суд Симферополя арестовали всех 24 украинских военных, задержанных в результате нарушения государственной границы РФ в Керченском проливе.

Напомним, в воскресенье 25 ноября, два бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яни Капу" военно-морских сил Украины, грубо нарушили государственную границу РФ. В результате инцидента все три корабля были задержаны и отбуксированы в керченский порт. Украинские моряки предстали перед судом.