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29.11.2018 20:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Сегодня вечером в Краснодаре у продуктового магазина по улице Гагарина неизвестный мужчина открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии.

Фото: пресс-служба СК РФ
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей и сидели в припаркованном патрульном автомобиле. Мужчину ликвидировали ответным огнем.

Росгвардейцы также получили огнестрельные ранения. Они госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты фиксируют следы преступления, допрашивают очевидцев преступления.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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