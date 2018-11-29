В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сегодня вечером в Краснодаре у продуктового магазина по улице Гагарина неизвестный мужчина открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей и сидели в припаркованном патрульном автомобиле. Мужчину ликвидировали ответным огнем.

Росгвардейцы также получили огнестрельные ранения. Они госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты фиксируют следы преступления, допрашивают очевидцев преступления.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".