На Кубани несуществующий работник детсада получал зарплату 16 лет

В столице Кубани Октябрьский районный суд признал экс-заведующую детским садом №112 виновной в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере).

В 2001 году женщина фиктивно оформила в учреждение работника и до 2017 года начисляла ему зарплату, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

- Ущерб от ее действий городскому бюджету составил порядка 700 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Чтобы возместить причиненный урон, прокурор Центрального округа Краснодара обратился в суд с исковым заявлением к осужденной, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время женщина возместила сумму ущерба в полном объеме. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно.