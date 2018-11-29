В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море

Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности. Об этом "РГ" сообщил компетентный источник в службе, связанной с морскими перевозками в Крыму.

По данным источника, ни одно судно - независимо от того, под флагом какой страны оно идет - в проливе не задерживается. Согласно существующим правилам, заявка на прохождение пролива подается за 48 часов, а за 24 часа до проводки судна она подтверждается. Затем корабли ожидают своей очереди.

- Работаем по фактической погоде, - сообщил источник. - Никто никого не задерживает, сведения о простое судов не соответствуют действительности.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что 35 украинских судов не могут пройти Керченский пролив. Чиновник обвинил Россию в блокировании принадлежащих Украине портов Бердянск и Мориуполь. По его информации, движение кораблей якобы осуществляется только в направлении российского порта Азов.

Отметим, что Украина не первый раз пытается обвинить Россию в создании искусственных препятствий при движении кораблей через Керченский пролив, однако при проверке эти сведения не находят подтверждения.