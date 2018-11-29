Во многих проверенных Роспотребнадзором детсадах Крыма обнаружены нарушения в питании малышей. Более трети исследованных Россельхознадзором продуктов, которыми кормят школьников и дошколят, оказались некачественными и фальсифицированными. Почему это происходит, разбиралась корреспондент "РГ".

Мяса не докладывают

В Крыму сейчас официально работают 525 дошкольных учреждений. Недавние проверки Роспотребнадзора коснулись каждого десятого, и в половине из них обнаружились проблемы. Это неудовлетворительное санитарно-техническое состояние пищеблоков, нарушение технологии приготовления пищи и правил мытья посуды, "просрочка", несоответствие утвержденному меню, отклонения от норм питания.

Показательная картина в учреждениях Симферопольского района. Тут, по словам ведущего специалиста управления комплексной безопасности минобразования РК Лилии Орловой, недовес фиксируется, как в детсадах, так и в школах.

- В детских садах мяса и сливочного масла выдается меньше положенного на 20 процентов, рыбы - на 18, молока - на 12, овощей - на 10, - рассказала она. - В школах мяса, рыбы, овощей и молока меньше на 30 процентов, фруктов - на 15, масла - на 10, а соков - на 35.

Вышли из доверия

- Выходя в рейды с контролирующими органами, мы выявляем не только недовес, но и некачественные продукты, - рассказал эксперт ОНФ РФ Артем Евтушенко. - Из четырех взятых Россельхознадзором проб молочных продуктов три (сметана, творог, сливочное масло) оказались фальсификатом. Это говорит о том, что поставщики либо не контролируют качество, либо намеренно привозят более дешевый, не соответствующий ГОСТам товар.

Например, в мирновской школе (Симферопольский район) эксперты нашли сосиски третьего сорта, в состав которых помимо мяса птицы механической обвалки были добавлены эмульсия свиной шкуры, ароматизатор мяса, усилители вкуса, рассказала зампред совета регионального отделения Объединения потребителей России в РК Надежда Анельчук.

- В мирновском детсаду "Солнышко" были нарушены условия хранения мяса, - рассказала она. - А отсутствие маркировки не позволяло понять, что это за мясо и когда оно произведено. Данные накладной расходились с фактической массой продукта.

У руководителя детсада "Солнышко" Юлии Куршаковой после этого инцидента глаза на мокром месте. Говорит: злого умысла не было. Но детям-то от этого не легче.

- Я не знаю, как так получилось, - сетует Куршакова. - Мы нашему поставщику уже написали две претензии: на овощи и на продукцию животного происхождения. Понимаете, кладовщик работал с поставщиком на доверительных отношениях. У детей это мясо никто не отобрал: нам его довезли на следующий день.

Но в управлении образования администрации района считают, что подвело отсутствие контроля:

- Доверительные отношения были не только между поставщиком и кладовщиком, но и между кладовщиком и директором, - считает начальник управления Светлана Дмитрова. - Она получила выговор. Теперь все замечания устранены.

Фальсификата стало меньше

Прокуратура в этом году оштрафовала заведующую детсадом и директора школы в Красногвардейском районе за покупку продуктов без сертификатов качества, а также запрещенных для детей. К дисциплинарной ответственности привлечены директора учреждений Бахчисарайского района. Кроме того, надзорное ведомство за наличие "просрочки", несоблюдение технологии приготовления блюд, несоответствие меню физиологическим потребностям детей и занижение веса порций оштрафовало заведующую детсадом в Белогорском районе. В Симферополе МУП "Горпищеторг", обеспечивающий горячим питанием школьников, оштрафовано на 40 тысяч рублей. Также в 10 садах крымской столицы детей кормили крупами с истекшим сроком годности и без документов, что вылилось в 15 дел об административном правонарушении.

Во всех вышеуказанных случаях нарушения были устранены. И, по словам замруководителя управления Россельхознадзора по РК и Севастополю Юрия Епанова, с каждым годом некачественной продукции становится все меньше.

- Мы с 2016 года проверяем безопасность продукции (на остатки лекарственных препаратов, антибиотики, гормоны роста, соли тяжелых металлов) и ищем фальсифицированную продукцию, - говорит Епанов. - И если двумя годами ранее мы ее обнаруживали в 45 процентах проб, то теперь даже с учетом рискоориентированного подхода - в 36. Проблема в том, что прокуратуре при поступлении письма из нашей структуры проще всего наказать директора школы. Но это не совсем правильно. Он не может на глаз определить в составе продукта пальмовое масло или что-то еще в этом роде. Надо сделать так, чтобы некачественная продукция вообще до детских учреждений не доходила. Например, чтобы мы брали пробы не в детсадах, а на базах поставщиков. Тогда в случае обнаружения проблем продукты на столы детям не попадут.

Мнения

Оксана Механичева, первый заместитель главы администрации Симферопольского района:

- Я думаю, впредь такая ситуация больше не повторится. Мы указали кулинарной группе, которая оказывает услуги питания в образовательных учреждениях нашего района, на выявленные нарушения. А руководители учебных заведений привлечены к дисциплинарной ответственности. Мы не снимаем с себя ответственность, но и не можем проверить каждую пачку масла. Поэтому хотелось бы, чтобы контролирующие органы больше обращали внимание на производителей, которые нарушают ГОСТы.

Валерий Алексеев, руководитель проекта ОНФ "За честные закупки":

- Проблема в том, что предприниматели занижают цену поставки, чтобы выиграть тендер. А потом выбирают среди производителей тех, у кого самый дешевый товар. Так и получается, что продукты некачественные или порции малы. Переломить ситуацию можно лишь комплексной работой разных государственных структур. Кроме того, важно, чтобы мамы с папами поняли: это они платят деньги за питание школьников, и это на их деньги их детей кормят фальсификатом. Так как контролирующие органы не в силах ежедневно отслеживать ситуацию в каждом учреждении, нужно, чтобы родители участвовали в этом более активно. Представители родительского комитета могут в своей школе заходить на кухню регулярно.

Справка "РГ"

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю контролирует 1195 образовательных организаций, которые посещают 358,5 тысячи детей. В дошкольных образовательных организациях питаются в столовых 99 процентов детей, а в школах и средних профессиональных учебных заведениях - 71,9 и 47,2 процента соответственно. За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор провел 90 проверок и исследовал 1561 пробу готовых блюд, из которых 0,3 процента оказались неудовлетворительными по микробиологическим показателям. За нарушения в организации питания в детских коллективах составлено 176 протоколов и наложено штрафов на сумму 1,4 миллиона рублей. 27 случаев выявления фальсифицированной продукции в образовательных учреждениях Крыма и Севастополя выявлено за девять месяцев 2018 года.

Контакт

Управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю: Адрес: 295034, г.Симферополь, ул. Набережная, 67. Сайт: www.82.rospotrebnadzor.ru. Горячая линия: 8 (800) 234-45-01.

С замечаниями о качестве питания детей можно обратиться в территориальные отделы органов Роспотребнадзора по месту жительства.