В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта

Новороссийский порт приостановил работу из-за надвигающегося урагана. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе гавани.

- Было распространено штормовое предупреждение. При такой погоде никакие работы не могут вестись, - рассказали агентству РИА Новости в порту.

В свою очередь, в региональном управлении МЧС рассказали, что из-за прогнозируемого ураганного ветра скоростью до 38 метров в секунду и резкого понижения температуры возможно обледенение судов и причалов, а высота волн в акватории может составить от полутора до трех метров.

Как уже писала "РГ", в связи с возможным усилением ветра в городе был введен режим ЧС. Были отменены занятия в местных школах, а позже власти и вовсе попросили горожан не выходить из домов.

Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Плюс эвакуационные пункты открыты в десяти школах Новороссийска.