В Новороссийске из-за надвигающегося урагана ввели режим ЧС

В Новороссийске в четверг днем ввели режим ЧС, причиной стал приближающийся ураганный ветер.

- В ближайшие шесть часов в городе ожидается ветер скоростью до 38 метров в секунду. В связи с чем вводится режим ЧС, также отменены занятия в местных школах, - сообщается на официальном сайте мэрии города.

Тем временем, по данным регионального управления МЧС РФ, по всему Краснодарскомому краю в ближайшее время прогнозируется целый комплекс неблагоприятных метеоявлений. Согласно данным синоптиков, ожидается выпадение обильных осадков, а также резкое понижение температуры.