Акционерное общество "Роспечать" отмечает вековой юбилей. Наши дедушки и бабушки, наши родители и мы сами, представители разных поколений, покупали в киосках тогда еще "Союзпечати" газеты и журналы на любой вкус. И вот настала пора подведения итогов.

На торжественный вечер донского представителя "Роспечати" - "Ростдонпечати" были приглашены проверенные временем деловые партнеры - ведущие федеральные и региональные печатные издания. Среди них - "Российская газета", которая с самых первых выпусков реализуется в сети киосков "Ростдонпечати", а с некоторых пор в розничную сеть добавился еще один продукт "РГ", исторический журнал "Родина".

Среди почетных гостей были ветераны "Ростдонпечати": Сергей Витальевич Косолапов (генеральный директор с апреля 1987 года по март 2011 года), Ольга Константиновна Левицкая, Татьяна Владимировна Матющенко, Татьяна Ивановна Гречушкина (работает и сегодня).

- Нынешнее поколение сотрудников "Ростдонпечати" продолжает лучшие традиции заслуженных ветеранов. Мы хорошо знаем этот коллектив и ценим его достижения, - отметил в своем выступлении председатель Ростовской областной организации профсоюза работников связи России Алексей Машкин. И тут же подтвердил свои слова многочисленными призами, которые были вручены сотрудникам предприятия-юбиляра. От имени "РГ" выступил директор Ростовского филиала Владимир Ладный, преподнесший именинникам наши фирменные подарки.

- Нам удается работать эффективно в сложных условиях, - сказал генеральный директор "Ростдонпечати" Вячеслав Мушников, - и мы не разделяем мрачных прогнозов о перспективах печатных изданий. Спрос у читателей на них обязательно сохранится!