Уже полтора года малым предприятиям Челябинской области господдержка оказывается по принципу "одного окна", за это время количество услуг, предоставляемых предпринимателям, увеличилось с 2,3 тысячи до 25 тысяч в год. Накануне губернатор Борис Дубровский встретился с челябинскими предпринимателями, чтобы обсудить дополнительные меры поддержки бизнеса.

Ключевым показателем при оценке эффективности таких механизмов является рост числа предприятий: всего за год количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на Южном Урале увеличилось на 4500 до 146,5 тысячи. А их оборот вырос на 24 процента и достиг 1,6 триллиона рублей.

При этом предприниматели отмечают, что деловая активность в Челябинске и других территориях региона отличается ощутимо. Чтобы улучшить условия для развития бизнеса в малых городах, облегчить ему доступ к услугам многофункционального центра (МФЦ), работающего по принципу "одного окна", принято решение об открытии представительств центра по всей области.

- По поручению губернатора до конца года откроем филиал МФЦ "Территория бизнеса" в Златоусте, в 2019-м - в Магнитогорске, - говорит руководитель проекта "Территория бизнеса" Артур Юсупов.

По его словам, не стоит задача "под копирку" внедрять механизмы поддержки повсеместно, но важно добиться, чтобы для предпринимателя из глубинки они были столь же доступны, как и для челябинца. Так, для оперативного удаленного доступа к услугам центра разрабатывается мобильное приложение, вводится система персональных менеджеров, которые будут сопровождать клиента на протяжении всей "истории" развития его бизнеса.

Особое внимание уделяется приоритетным направлениям - производственному бизнесу, развитию экспорта и АПК. Кстати, для селян в МФЦ готовится открытие единой консультационной площадки, с инициативой создания которой выступил глава региона. Специалисты центра организуют выездные тренинги в сельскохозяйственных районах области, чтобы устранить пробелы в знаниях аграриев, мешающие развитию бизнеса. Вводятся дополнительные меры поддержки, призванные усилить экспортный потенциал компаний, расширить ассортимент продукции, вывозимой за пределы региона.

- По итогам девяти месяцев этого года внешнеторговый оборот области достиг 6 миллиардов долларов США, что на 10 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года, - говорит министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. - При этом экспорт составил 3 миллиарда 923 миллиона долларов США - рост более 9 процентов. В товарной структуре экспорта приоритетными остаются поставки черных и цветных металлов, продукции машиностроения, химической промышленности, минеральной продукции.

По его словам, в ближайшее время важнейшим стратегическим партнером региона станет КНР. Развитие отношений видится во встраивании в транспортно-логистическую цепочку, что позволит Челябинской области стать ключевым пунктом на пути из Китая в Европу. Особые перспективы связывают с увеличением экспорта сельхозпродукции в Поднебесную, тем более, что России все-таки удалось достичь с этой страной понимания по реализации мяса птицы и молока.

- Южноуральские компании вошли в список аккредитованных по поставкам данной продукции в Китай и готовы к сотрудничеству, - сообщил замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский. - Аграрии намерены расширить ассортимент экспортных товаров: планируется, что в следующем году стартуют поставки в КНР зерна, которые ранее сдерживали трудности с прохождением фитосанитарного контроля.

Не стоит "под копирку" внедрять механизмы поддержки повсеместно, но важно, чтобы для предпринимателя из глубинки они были столь же доступны, как и для челябинца

В первой половине 2019-го с помощью областного предприятия "Продкорпорация" будет отправлена первая пробная партия сельхозпродукции сразу нескольких предприятий Южного Урала в зону свободной экономической торговли "Хоргос", расположенную на территории Казахстана. В перспективе планируется поставить отгрузку продуктов питания по этому экспортному направлению на поток.

В прошлом году южноуральские аграрии получили пятую часть всех федеральных субсидий на компенсацию затрат на доставку товаров железнодорожным транспортом к местам перехода границы. В этом году в качестве такой поддержки селянам перечислено 22,8 миллиона рублей. Оформлены также дополнительные заявки, по которым сумма может быть увеличена до 42 миллионов, но пока они находятся на рассмотрении.

Сельхозпредприятия области не раз выступали с предложением компенсировать также затраты на экспортные поставки автотранспортом, поскольку регион географически близок к основным азиатским торговым партнерам, что позволяет транспортировать грузы не только по рельсам. Губернатор Борис Дубровский поддержал идею и поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 67 миллионов рублей на компенсации экспортерам. В целом до 2021 года на эти цели из областного бюджета планируется направить 273 миллиона.

Радует и то, что увеличивается объем экспортных поставок машин и оборудования: рост 3,3 процента к аналогичному показателю прошлого года. По мнению экспертов, в основном его обеспечили поставки в страны СНГ.

- Благодаря областной поддержке и программам развития экспорта удалось наладить контакты с зарубежными партнерами по поставкам мини-тракторов, - говорит представитель южноуральской машиностроительной компании Людмила Ташкинова. - Отгружаем продукцию в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Молдавию, Латвию, ведутся переговоры с Марокко.

Доля продукции машиностроения в товарной структуре экспорта Южного Урала в январе-сентябре этого года достигла 6,8 процента, и динамика поставок предполагает, что показатель будет расти, в том числе за счет развития экспорта небольших производственных компаний.

Прямая речь

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:

- Одна из задач правительства - помогать бизнесу, и я подчеркну: по мере возможностей и в рамках закона. Например, с получением разрешительной документации или земель. Но главное здесь - социальный эффект инвестпроектов. Это новые рабочие места и новые возможности для развития территорий в целом.