Рисунки со школьной выставки "Толерантный мир" отдали на экспертизу

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту проведения в школе выставки детских рисунков на тему толерантности. На нескольких работах старшеклассников были изображены радуга, однополые пары.

Творческая экспозиция вызвала бурную реакцию в родительском сообществе. Несколько горожан даже обратились с заявлением на предмет возможных нарушений статьи 6.21 КоАП РФ. "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

- В связи с множеством негативных откликов со стороны родителей, сотрудники ОП №15 управления МВД Екатеринбурга выехали в школу, чтобы провести проверку. Выясняется, действительно ли это мероприятие было приурочено ко Дню толерантности. Изъято семнадцать работ учащихся, в данный момент они направлены на экспертизу. На основании итогов проверки будет принято процессуальное решение, - пояснил " РГ" руководитель управления общественных связей ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как подтвердили в департаменте образования Екатеринбурга, конкурс плакатов "Толерантный мир" проходил в школе с 12 по 17 ноября в рамках единого дня профилактики "Единство разных" к Международному дню толерантности.

"В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. В некоторых работах изображена радуга - символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей", - прокомментировали в образовательном ведомстве агентству РИА Новости.

В департаменте говорят, что рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было. Тем не менее, с педагогами уже проведена разъяснительная работа. К ситуации подключены психологи, представители которого при необходимости готовы дать разъяснительные консультации детям, родителям и учителям.