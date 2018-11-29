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29.11.2018 10:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рисунки со школьной выставки "Толерантный мир" отдали на экспертизу

Текст: Светлана Добрынина

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту проведения в школе выставки детских рисунков на тему толерантности. На нескольких работах старшеклассников были изображены радуга, однополые пары.

Творческая экспозиция вызвала бурную реакцию в родительском сообществе. Несколько горожан даже обратились с заявлением на предмет возможных нарушений статьи 6.21 КоАП РФ. "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

Фото: depositphotos.com
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- В связи с множеством негативных откликов со стороны родителей, сотрудники ОП №15 управления МВД Екатеринбурга выехали в школу, чтобы провести проверку. Выясняется, действительно ли это мероприятие было приурочено ко Дню толерантности. Изъято семнадцать работ учащихся, в данный момент они направлены на экспертизу. На основании итогов проверки будет принято процессуальное решение, - пояснил " РГ" руководитель управления общественных связей ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как подтвердили в департаменте образования Екатеринбурга, конкурс плакатов "Толерантный мир" проходил в школе с 12 по 17 ноября в рамках единого дня профилактики "Единство разных" к Международному дню толерантности.

"В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. В некоторых работах изображена радуга - символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей", - прокомментировали в образовательном ведомстве агентству РИА Новости.

В департаменте говорят, что рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было. Тем не менее, с педагогами уже проведена разъяснительная работа. К ситуации подключены психологи, представители которого при необходимости готовы дать разъяснительные консультации детям, родителям и учителям.

Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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