Уралец отсудил более 1,5 млн рублей за неудачную реконструкцию дома

Житель Екатеринбурга через суд добился возмещения потраченных на капитальный ремонт дома средств. Когда мужчина переехал в обновленное жилище, там обнаружилась масса недоделок, виновником которых оказался подрядчик.

В апреле 2016 года свердловчанин заключил договор с подрядчиком. Фирма должна была отремонтировать его дома в поселке Горный Щит (входит в составе муниципального образования "город Екатеринбург"). Цена контракта составила 2 238 837 рублей. Летом того же года работы завершились, но позднее заказчик обнаружил недостатки, которые нельзя было заметить на стадии приемки объекта. В добровольном порядке строители отказались урегулировать вопрос, и мужчина подал иск в Чкаловский районный суд.

"Он просил взыскать стоимость восстановительных работ (734 778 рублей), неустойку (2 238 837 рублей), затраты на экспертизы (53 750 рублей). Также истец просил компенсировать ему моральный вред и оштрафовать подрядчика", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Райсуд его требования удовлетворил частично: убытки - в полном объеме, а неустойку, например, только в размере ста тысяч рублей. Истец посчитал такое наказание недостаточным и обжаловал его в Свердловском областном суде.

"Начисление неустойки производится за каждый день просрочки в размере трех процентов от цены выполнения работы, а если эта цена не определена договором - от общей стоимость заказа. Суд первой инстанции рассчитал неустойку от общей цены заказа. Между тем, в договоре определена стоимость каждого вида работ. К тому же часть работ спорными не являются", - пояснили свою позицию в областной инстанции.

В итоге суд постановил взыскать с подрядчика в пользу владельца дома с некачественным ремонтом в общей сложности около полутора миллионов рублей.