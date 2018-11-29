В Челябинске "сына Зевса" арестовали за прогулку по онкодиспансеру

В Челябинске возбуждено административное дело в отношении 35-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения переоделся врачом и отправился гулять по онкодиспансеру, представляясь его пациентам "сыном Зевса" и снимая все происходящее на видео. Действия нарушителя квалифицированы по статье о мелком хулиганстве, сообщили в четверг в городском УМВД.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, и он был задержан по горячим следам, - сообщила представитель УМВД Челябинска Светлана Калмыкова. - В полиции мужчина пояснил, что на неадекватный поступок его толкнуло желание прославиться в интернете. Видеотрансляцию прогулки по медучреждению он готовил для своей странички в соцсетях, а костюм врача, по его словам, получил от одной из подписчиц. Между тем действия гражданина подпадают под ответственность административной статьи о мелком хулиганстве. Рассмотрев обстоятельства дела, суд подверг его аресту на 10 суток.

Протрезвевший "сын Зевса" доставлен в специальный приемник для содержания административных арестантов. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб онкодиспансеру - во время пьяной прогулки видеоблогер умудрился разбить стекло на входной группе медучреждения.