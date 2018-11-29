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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пенсионерка обварилась из-за прорыва трубы на улице

Текст: Мария Гафурова

В Екатеринбурге пожилая женщина обварилась в кипятке из-за прорыва трубы на Уралмаше. Инцидент произошел вчера вечером - пострадавшая пыталась перейти дорогу через лужу с горячей водой.

Вчера днем на улице Ломоносова произошла коммунальная авария - из-за прорыва трубы часть улицы затопило. В том числе - и пешеходный переход, по которому к школе пыталась перейти бабушка вместе с двумя внуками.

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Проходившие мимо люди помогли ей выбраться и вызвали "скорую". Женщина получила сильные термические ожоги тела и ног и была госпитализирована. Дети не пострадали.

Ситуацию активно обсуждают в социальных сетях - многие не понимают, что заставило бабушку пойти через лужу кипятка. Как отметила одна из пользователей, пешеходный переход, по которому шла пострадавшая, - единственный способ попасть к школе. В обход идти далеко.

Кроме 72-летней женщины также была госпитализирована 13-летняя девочка. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области, на данный проводится доследственная проверка по факту происшествия.

Ремонтные бригады теплосетевой компании уже устранили повреждения. Как рассказали в пресс-службе организации, работы закончились в два часа ночи. Теплоснабжение и подача горячей воды были полностью восстановлены. Представители коммунальной компании уже общаются с пострадавшими. По их данным, школьница серьезно не пострадала - в больнице ей оказали помощь и отпустили домой.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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