В Ямалкоммунэнерго утвердили новый колдоговор

В непростых экономических условиях компания АО "Ямалкоммунэнерго" продолжает сохранять для своих работников высокие социальные стандарты, которые прописаны в обновленном коллективном договоре. В октябре текущего года внесены поправки и утвержден новый Коллективный договор на 2019 - 2022 гг. Отметим, что данный документ заключен сроком на три года и распространяется практически на 5500 человек - сотрудников компании.

Материальная помощь в связи с рождением детей, в связи с выходом на пенсию, награждение отличившихся работников, единовременные выплаты при достижении юбилейных дат - вот лишь малая часть льгот и гарантий, отраженных в колдоговоре главных коммунальщиков Ямала.

Руководство Общества старается делать многое для того, чтобы коллектив был уверен в завтрашнем дне. "Мы тесно взаимодействуем с профсоюзной организацией в деле социального партнерства и защиты трудовых прав работников. Коллективные переговоры прошли конструктивно, абсолютно нет никакого антагонизма между нашим профсоюзным выборным органом, между работниками и работодателем. Двигаемся в одном направлении с сохранением всех социальных льгот и гарантий, с проведением индексации, с интересными новаторскими статьями, это и доплаты за наставничество, помощь молодым специалистам, поддержка сотрудников в тяжелых жизненных ситуациях и прочее", - рассказал исполнительный директор АО "Ямалкоммунэнерго" Максим Пономарев.

Подводя итоги работы уходящего года, председатель объединенной профсоюзной организации АО "Ямалкоммунэнерго" работников жизнеобеспечения Елена Яганова отметила, что работа в профсоюзе идет полным ходом, ряды членов профсоюза значительно пополняются, на сегодняшний день численность составляет порядка 3000 человек. Эти люди пользуются рядом преимуществ: посещают тренажерные залы, бассейн, спортивные секции. "Имеем возможность поздравлять с праздниками и дарить подарки: ко Дню водителя, Дню матери, Дню инвалида, и Дню энергетика. К Новому году уже второй раз организовываем поездку для детей наших сотрудников - членов профсоюзной организации в Москву на Кремлевскую елку. В прошлом году вывезли 28 детей, в этом - уже 60 деток", - заключила председатель профсоюза.

В 2017 году на социальные расходы компания затратила более 132 млн рублей. Значительные средства были выделены на материальную помощь: в связи с выходом на пенсию свыше 9 млн. рублей, в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами 5 млн. рублей, многодетным семьям - свыше 3 млн., помощь при рождении, усыновлении или удочерении ребенка более 4 млн. рублей.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"