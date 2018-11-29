В Ямалкоммунэнерго утвердили новый колдоговор

Новости

Москвичка разбила банку об сына-школьника 17:33
Кавазашвили: Никогда не видел такого отношения фанатов к "Спартаку" 17:30
Молодым специалистам в Германии снизили зарплаты 17:25
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердечные заболевания 17:19
Матвиенко: Совфед выступит с обращением по военному положению на Украине 17:18
"Москва. Центр" названа лучшей окружной газетой столицы 17:14
Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России 17:11
Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное 17:00
Суд Петербурга отказался передавать Кержакову сына на время развода 16:55
Члены религиозно-экстремистской ячейки планировали убийства в КБР 16:50
Когда пройдет фестиваль "Красная площадь" в 2019 году 16:46
Суд решит вопрос отстранения от должности главы саратовского ГУ МЧС 16:44
Стоит ли закрывать пивные в жилых домах 16:34
Видео: Сотрудники ДПС спасли затерявшихся в сибирской метели пассажиров 16:32
Путин потребовал повысить защищенность объектов ТЭК от терактов 16:28
В КБР полицейские застрелили трех экстремистов 16:28
Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина 16:26
Пилотов правительственных лайнеров в Японии хотят проверять на алкоголь 16:25
Российским энергокомпаниям за рубежом окажут поддержку 16:23
У подмосковного завода Mercedes появился первый поставщик 16:21
Москва вечером встанет в крупных пробках 16:16
В Австрии полиция разыскивает похитителей картины Ренуара 16:14
Ученые разгадали, почему в эпидемии чумы выживали крысы 16:14
В Новороссийске из-за урагана приостановлена работа порта 16:08
Nissan Murano получил грозную внешность 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 16:40
Проект: В регионах

В Ямалкоммунэнерго утвердили новый колдоговор

В непростых экономических условиях компания АО "Ямалкоммунэнерго" продолжает сохранять для своих работников высокие социальные стандарты, которые прописаны в обновленном коллективном договоре. В октябре текущего года внесены поправки и утвержден новый Коллективный договор на 2019 - 2022 гг. Отметим, что данный документ заключен сроком на три года и распространяется практически на 5500 человек - сотрудников компании.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Материальная помощь в связи с рождением детей, в связи с выходом на пенсию, награждение отличившихся работников, единовременные выплаты при достижении юбилейных дат - вот лишь малая часть льгот и гарантий, отраженных в колдоговоре главных коммунальщиков Ямала.

Руководство Общества старается делать многое для того, чтобы коллектив был уверен в завтрашнем дне. "Мы тесно взаимодействуем с профсоюзной организацией в деле социального партнерства и защиты трудовых прав работников. Коллективные переговоры прошли конструктивно, абсолютно нет никакого антагонизма между нашим профсоюзным выборным органом, между работниками и работодателем. Двигаемся в одном направлении с сохранением всех социальных льгот и гарантий, с проведением индексации, с интересными новаторскими статьями, это и доплаты за наставничество, помощь молодым специалистам, поддержка сотрудников в тяжелых жизненных ситуациях и прочее", - рассказал исполнительный директор АО "Ямалкоммунэнерго" Максим Пономарев.

Подводя итоги работы уходящего года, председатель объединенной профсоюзной организации АО "Ямалкоммунэнерго" работников жизнеобеспечения Елена Яганова отметила, что работа в профсоюзе идет полным ходом, ряды членов профсоюза значительно пополняются, на сегодняшний день численность составляет порядка 3000 человек. Эти люди пользуются рядом преимуществ: посещают тренажерные залы, бассейн, спортивные секции. "Имеем возможность поздравлять с праздниками и дарить подарки: ко Дню водителя, Дню матери, Дню инвалида, и Дню энергетика. К Новому году уже второй раз организовываем поездку для детей наших сотрудников - членов профсоюзной организации в Москву на Кремлевскую елку. В прошлом году вывезли 28 детей, в этом - уже 60 деток", - заключила председатель профсоюза.

В 2017 году на социальные расходы компания затратила более 132 млн рублей. Значительные средства были выделены на материальную помощь: в связи с выходом на пенсию свыше 9 млн. рублей, в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами 5 млн. рублей, многодетным семьям - свыше 3 млн., помощь при рождении, усыновлении или удочерении ребенка более 4 млн. рублей.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин наградил орденами Тимакову и Юдашкина
Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива
Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
Полиция задержала итальянца, захватившего заложников в колледже