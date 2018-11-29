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29.11.2018 16:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре пройдет большой культурный форум

Текст: Елена Панова
Всего два дня осталось до главного события в культурной жизни Югры.
Фото: Галина Кмит/РИА Новости Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Фото: Галина Кмит/РИА Новости

1 декабря стартует шестой окружной культурный форум. Десять дней на ведущих площадках столицы региона Ханты-Мансийска будут проходить встречи, дискуссии, выставки и концерты.

За прошедшие годы форум стал признанной площадкой для открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры, представителями органов власти, общественными деятелями.

Фото: depositphotos.com
Югра вошла в десятку регионов-лидеров России по темпам развития культуры

В этом году форум посвящен празднованию 900-летия со времени первого упоминания о Югре в русских исторических летописях. Спикерами и модераторами выступят представители профессионального сообщества России и Югры.

Год от года увеличивается количество мероприятий. В этом году традиционно сформированы масштабные программы: деловая и культурная. Обе они представляют интерес для специалистов различных областей , для жителей и гостей Ханты-Мансийска.

В рамках деловой программы форума 3 декабря пройдет обсуждение региональной составляющей Национального проекта "Культура", в том числе трех приоритетных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура".

4 декабря начнет работу VIII Всероссийская Югорская полевая музейная биеннале. Ее цель - распространение и расширение опыта использования в музейной практике результатов палеонтологических, археологических, этнографических, естественнонаучных, историко-бытовых и других экспедиций.

Каждый день с 3 по 5 декабря на круглых столах и дискуссионных площадках профессиональное сообщество будет обсуждать приоритетные темы развития отрасли: фундаментальные основы и перспективы развития системы культурно-досуговых учреждений; реализацию концепции поддержки и развития чтения в Югре на 2018-2025 годы. Обсудят творчество Даниила Гранина, дискуссии будут посвящены 100-летию писателя.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Югорчане поделились опытом сохранения языков малочисленных народов

Одним из ключевых мероприятий культурной программы станет XII Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Его программа будет включать вояж Снегурочки и Деда Мороза, торжественную церемонию открытия на центральной площади Ханты-Мансийска, мастер-классы, конкурсные программы, игровую программу "Ай да валенки!", развлекательную программу "У костра" в природном парке "Долина ручьев".

Состоится мировая премьера киноверсии спектакля "Тургенев сегодня!", посвященная 200-летнему юбилею Ивана Тургенева, классика отечественной литературы. В постановке, созданной Глебом Черепановым, Иван Сергеевич сам становится героем пьесы, и мы увидим, как из мальчика, росшего в глуши под надзором суровой матери, рождается великий писатель!

Пройдет концерт пианиста-виртуоза, заслуженного артиста России Семена Сона. За заслуги в искусстве ему присвоено звание профессора Барселонской академии музыки им. Пабло Казальса.

5 декабря, в День добровольца в России, состоится общероссийская премьера фильма "ЯВолонтер". Это картина о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. Показ картины состоится одновременно более чем на 1700 площадках по всей России.

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Окружной Дом народного творчества вошел в топ-10 за реализацию окружного мультикультурного проекта "Диалог национальных культур" Всероссийского конкурса "Россия - этнический комфорт". Представитель автономного округа включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Представитель Югры стала финалистом Всероссийского конкурса "Библиотекарь 2018 года". По традиции на полях Форума состоится торжественная церемония вручения государственных и окружных наград.

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