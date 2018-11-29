Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи Арбитража Свердловской области Олега Гаврюшина.

А попросил об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В своем представлении руководитель следственного ведомства указал, что Гаврюшину вменяется покушение на взяточничество.

Посредником при передаче взятки следователи считают Андрея Гаврюшина, сына судьи. Его взяли в здании арбитражного суда региона оперативники ФСБ при получении 14 миллионов рублей - части предполагаемой взятки.

По версии следствия, Гаврюшин-старший за деньги собирался решить проблемы одной из местных проектных организаций с налоговиками. Проектно-изыскательский институт ГЕО, пытавшийся оспорить доначисление налоговых недоимок в 226 миллионов рублей, подал жалобу в Арбитражный суд. Дело оказалось в производстве Гаврюшина. По версии следствия, с этого момента у судьи "возник умысел на получение взятки" . Свои услуги, по версии следствия, он оценил в 5 процентов от размера требований налоговиков, то есть суммарно около 16 миллионов рублей.

Гаврюшин-младший, сотрудник аппарата кассационного суда, был взят под стражу 30 мая 2018 года, а через несколько дней экстренно ушел в отставку его отец.

Олег Гаврюшин при рассмотрении представления СКР не присутствовал, а обратился в ВККС письменно. Он настаивает, что ничего не знал о том, что сын берет с кого-то деньги, чтобы влиять на его судебные решения.

Но следователи это опровергали с помощью материалов дела, в которых есть свидетельства того, как судья, не стесняясь, разговаривает о сумме взятки и возможностях ее уменьшения.

Представитель СКР уточнил, что "это серьезное и далеко не единственное свидетельство обоснованности просьбы следствия" на возбуждение дела.