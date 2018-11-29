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29.11.2018 17:59
Рубрика: Культура

Регги включили в список нематериального культурного наследия в ЮНЕСКО

Текст: Виктор Носов
Представители ЮНЕСКО назвали регги музыкой, которая внесла свой вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности. Первоначально регги была музыкой маргинальных групп на Ямайке, но сейчас ее играют люди из разных слоев общества, в том числе этнических и религиозных групп.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

С предложением включить регги в список культурного наследия в сентябре выступила Ямайка. Министр культуры страны Оливия Гранж говорила, что включение регги в список станет значительным достижением для Ямайки.

Фото: emimusic/ www.youtube.com
Пять неожиданных музыкальных коллабораций

Расцвет регги произошел на Ямайке в 60-х годах XX века. В основном эту музыку играла молодежь из бедных кварталов. По сути жанр был переработкой американского блюза на местный лад. Песни регги содержали призывы вернуться к корням и сопротивляться системе. Наиболее известный представитель музыки регги - Боб Марли, ямайский музыкант, умерший в 1981 году.

Кстати

У ЮНЕСКО есть списки материального и нематериального культурного наследия. В обоих списках 470 элементов из 117 стран. Каждый год комитет ЮНЕСКО выбирает новых фигурантов списка.

Культура Музыка Международные организации ООН ЮНЕСКО
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