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29.11.2018 11:33
Рубрика: Власть

РФ, Иран и Турция выразили обеспокоенность нарушением перемирия в Идлибе

Текст: Александр Ленин
Россия, Иран и Турция выразили обеспокоенность нарушениями перемирия в сирийском Идлибе по итогам международной встречи в Астане.
Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

"Подробно рассмотрели обстановку в идлибской зоне деэскалации и подтвердили готовность полностью выполнять меморандум о стабилизации в Идлибе от 17 сентября 2018 года. В этой связи выразили обеспокоенность продолжающимися нарушениями режима прекращения боевых действий и заявили, что в качестве стран - гарантов режима будем наращивать усилия по обеспечению его соблюдения, в том числе путем улучшения работы совместного ирано-российско-турецкого координационного центра", - говорится в итоговом заявлении, выдержки из которого цитирует ТАСС.

Фото: AP Photo/SANA
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Стороны договорились наращивать усилия по соблюдению режима прекращения боевых действий.

Кроме того, Москва, Тегеран и Анкара потребовали от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на профессиональном уровне расследовать применение химоружия в Сирии.

Делегация сирийской оппозиции осталась довольна результатом прошедших в Астане консультаций. Вместе с тем Россия, Иран и Турция призвали ее представителей отмежеваться от радикальных террористических группировок, которые действуют на территории САР.

Очередной раунд переговоров в аналогичном формате пройдет в Астане в первой половине февраля 2019 года.

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