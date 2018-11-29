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29.11.2018 09:34
Рубрика: Власть

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой

Текст: Александр Ленин

Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне. Информация была предоставлена в ходе пленарного заседания двусторонней комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

Как рассказал помощник заместителя министра обороны РФ генерал-майор запаса Александр Кирилин, в документах речь идет о сбитых самолетах в ходе боевых действий.

"Мы по Второй мировой войне привезли кое-какие документы, касающиеся сбитых самолетов в ходе боевых действий, это из архивных документов 16-й воздушной армии", - отметил Кирилин, которого цитирует ТАСС.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
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Работа в этом направлении будет продолжена. Российская сторона намерена подобрать аналогичную информацию по другим армиям.

В свою очередь российские представители проявили интерес к сведениям о судьбах людей, которые после разгрома фашисткой Германии не пожелали возвращаться в Советский Союз и эмигрировали в США.

"У нас числятся миллионы людей еще пока без вести пропавшими, было пять с лишним миллионов, два почти вернулись из плена, но до сих пор около двух миллионов судеб мы не знаем еще, и нам это важно установить", - пояснил представитель оборонного ведомства.

По его словам, важно понять, что человек был в плену, после чего не пропал без вести, а по каким-то соображениям, в том числе идеологическим, решил не возвращаться на Родину.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество История Вторая мировая война Россия и США
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