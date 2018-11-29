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29.11.2018 09:43
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор заподозрил Сербию в реэкспорте товаров из Украины

Текст: Надежда Толстоухова

Россельхознадзор сообщил о выявлении схемы нелегальной поставки "сыроподобного продукта" украинского производства в Россию из Сербии.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"В ходе проведения проверочных мероприятий службой установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции. Так, с января по июль 2018 года на территорию России ввезено 3 815 тонн белково-жирового продукта сербской фирмы SREMSKA MLEKARA DOO. Страной происхождения данного продукта в таможенной декларации заявлена Сербия. Вместе с тем, по имеющейся у Россельхознадзора информации, в тот же промежуток времени из Украины на территорию Сербии осуществлялся экспорт белково-жирового продукта. Адрес получателя продукции совпадает с адресом сербской компании - SREMSKA MLEKARA DOO SREMSKA MITROVICA, Сербия", - говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Специалисты ведомства провели анализ и выяснили, что продукт, поставлявшийся в Россию из Сербии, имеет украинское происхождение. Россельхознадзор обеспокоен этой ситуацией, поскольку аналогичным образом через Сербию могут нелегально поставляться в Россию и другие украинские продукты, ввоз которых сегодня запрещен. Надзорный орган уже направил запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в ФТС России для проведения проверок. Если они подтвердят, что нелегальные поставки действительно имели место, Россельхознадзором "будут приняты соответствующие меры". Какие - пока не уточняется.

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