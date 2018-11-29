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29.11.2018 22:02
Рубрика: Экономика

Запахло зеленью

Россия намерена удвоить поставки продовольствия на мировой рынок
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
Согласно Стратегии развития АПК, поставки сельхозпродукции из РФ на мировой рынок к 2024 году должны увеличиться более чем в два раза, до 45 миллиардов долларов. Сможет ли агроэкспорт стать одной из основных статей доходов бюджета и не навредит ли увлечение экспортом отечественному рынку?
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Два года назад наша страна обогнала США и ЕС по экспорту пшеницы, став крупнейшим поставщиком этого товара на мировой рынок. В прошлом сезоне продажи пшеницы превысили отметку в 40 миллионов тонн. Динамика производства говорит о том, что и в обозримом будущем продажи зерна останутся главной статьей отечественного агроэкспорта, говорит директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.

По планам, выручка от продажи зерна должна вырасти до 11,4 миллиарда долларов к 2024 году. Однако зерно - это, по сути, лишь сырье, низшее звено производственной цепочки, поэтому Россия намерена выводить на мировой рынок и новые продукты с высокой добавочной стоимостью, так называемые пищевые полуфабрикаты (растительное масло, муку, бакалею) и готовые продукты питания (фасованное мясо и рыбу, а также молочные продукты).

Цели, заложенные в приоритетный проект "Экспорт продукции АПК", - амбициозные, но выполнимые, сходятся во мнении опрошенные "РГ" эксперты. Как рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, в середине 2000-х наша страна резко выбилась в топ мировых поставщиков подсолнечного масла. Согласно проекту, экспорт масложировой продукции к 2024 году должен вырасти в 2,8 раза от сегодняшних показателей. И это тоже вполне реально.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос в объеме

- Большинство наших конкурентов на мировой арене достигли физического предела производства, у нас же огромный нереализованный потенциал. К 2024 году площадь посевов масличных может вырасти до 19 миллионов. При этом в структуре производства увеличится доля рапса и сои, очень востребованных на мировом рынке, - поясняет Михаил Мальцев. - Спрос на российское масло также очень высокий.

Что касается мощностей переработки, то их пока даже строить не придется - на российских заводах почти 9 миллионов тонн недозагруженных мощностей.

Серьезные планы у России и в сфере животноводческой продукции. Экспортные продажи должны вырасти к 2024 году в 4,4 раза и достичь 2,8 миллиарда долларов. Однако пробиться со своей продукцией на западные рынки сегодня практически невозможно - лоббисты местных производителей просто не пустят к себе сильных конкурентов из России. Но в мире остается много больших и платежеспособных регионов, где российскую продукцию ждут. Например, Индонезия, Малайзия или Вьетнам. Это быстро развивающиеся государства с населением в несколько сотен миллионов человек. Или страны Лиги арабских государств. Они давно стали импортерами российского зерна, а сегодня готовы покупать и халяльные мясные продукты.

Помимо сырья РФ планирует экспортировать пищевые полуфабрикаты и готовые продукты питания

Основные риски экспортной программы - это возможные внезапные изменения законов и различных требований к продукции АПК со стороны иностранных покупателей, говорят эксперты. Но в целом эти риски можно просчитать.

- Чтобы адаптироваться к изменениям внешних условий, российские аграрии должны постоянно расширять географию продаж. Власти же и отраслевые ассоциации обязаны самым тщательным образом "мониторить" рынки стран-импортеров и давать производителям своевременные рекомендации по объемам производства, грядущим изменениям законодательства, нормативов и так далее, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Россия полностью обеспечит внешний и внутренний спрос на зерно

Перспективными экспортными товарами являются продукты глубокой переработки сельхозсырья, добавляет член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. Однако большинство российских предприятий к мировой конкуренции пока не готовы.

- Собственных технологий не хватает, а доступ к иностранным сейчас усложнен, - признает эксперт. - Кроме того, нам нужно привести национальные стандарты в соответствие с требованиями целевых рынков. Также бизнесу нужно помочь с процедурами стандартизации. Необходимо снизить издержки производителей на логистику и оформление документов.

Несколько лет назад доходы от экспорта сельхозпродукции России впервые превысили доходы от продажи вооружений, напоминает Беляев. И при грамотном исполнении стратегии агроэкспорт может реально стать одной из ключевых доходных статей российского бюджета.

Экономика ВЭД
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