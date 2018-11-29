В правительстве сейчас обсуждают создание мобильного приложения, которое даст возможность россиянам не носить бумажный паспорт или права на вождение автомобиля, а предъявлять эти документы с помощью смартфона.

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» речь шла о построении полноценного цифрового профиля человека, об интеграции на единой платформе всех данных о каждом гражданине, которые есть в государственных информационных системах. Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

О такой технической возможности рассказал на инвестиционном форуме "Россия зовет!" вице-премьер Максим Акимов. "Мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека", - сказал он.

Предполагается, что такой документ начнут "выдавать", как и бумажный с 14 лет. Уже в первой половине 2019 года будет разработан дизайн-проект документа в государственной информационной системе "Мир". На ее базе идет выдача паспортов, загранпаспортов, документ иностранного гражданина, удостоверения беженца и других. Она также будет обслуживать и новый паспорт.

"Конечно, мы стремимся к тому, чтобы этот форм-фактор был современным, понятным, чтобы он имел возможность включать в себя все идентифицирующие признаки (в том числе, возможно, биометрию)", - отметил Акимов.

Такой сервис станет частью построения цифровой идентичности. "Пока данные о клиенте рассыпаны среди разных госрегистров, реестров. И построить полноценный цифровой профиль человека пока невозможно. Но мы пришли к понимаю с ЦБ и Федеральной налоговой службой, как это сделать и в течение 2019 года это будет реализовано, - сказал Акимов.

Но надо еще решить проблему с цифровой подписью. В 2019 году резко, по его словам, расширят способы аутентификации и идентификации людей в цифровом мире. "У нас появится облачное электронно-цифровая подпись (ЭЦП). Уже есть законопроект, в котором прописано, как именно сделать сервисы получения электронной подписи безопасными. И он будет внесен в этом году в Госдуму", - пообещал Акимов.

Еще также надо выстроить правильную архитектуру данных на государственной стороне. "Все мы так или иначе потребители этих данных. Никакие сервисы (в сфере транспорта, страховки, медицины) работать не будут без правильно выстроенной архитектуры, - предупредил Акимов. - Что касается регулирования режима доступности данных, то есть опасность все очень сильно зарегулировать. Поэтому мы очень осторожно движемся с точки зрения регулирования пользовательских данных, тех данных, которые мы с вами оставляем добровольно в различных сервисах при заключении контрактов, в том числе с мобильными операторами".

На закрытом вечере глава ВТБ Андрей Костин появился перед гостями в костюме рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби - персонажа фильма "Звездные войны". Фото: www.instagram.cm/ vadimivailov

Что касается данных, которые предоставляются гражданами и организациями в силу закона (данные государственных информационных систем), то режим их использования должен быть урегулирован в ближайшее время. Надо создать возможности работы с этими данными на основе открытых интерфейсов, пояснил Акимов. И самое важное - исключить рождения на их основе дискриминационных монополий. "У нас много частных операторов госоперационных систем и важно, чтобы все рыночные игроки могли к ним подключаться", - пояснил он.

Бумажный паспорт можно будет оставлять дома, а при проверке документов или заключении сделки показать его через мобильное приложение

На данный момент Россия выглядит неплохо на фоне других стран по индексу развития электронных сервисов. В индексе 2018 года по развитию электронного правительства мы стоим между Израилем и Голландией, занимая из 160 стран 32-е место, констатировал Акимов. "У нас высокий индекс вовлеченности людей в пользование мобильными приложениями, сервисами госуслуг. На Едином портале госуслуг 80 миллионов пользователей и их число постоянно растет", - сказал Акимов.

У нас высокий индекс социальной вовлеченности в Интернет. И основа этого - мобильность населения. Три четверти домохозяйств имеют доступ к широкополосному скоростному интернету. По словам Акимова, в течение ближайших четырех лет в России этот показатель будет доведен до 97 процентов.