Мужская сборная России в пятницу проведет важнейший гостевой матч квалификации к чемпионату мира-2019. Команда Сергея Базаревича сыграет против Финляндии в городке Эспоо близ столицы страны Хельсинки в заметно ослабленном составе, но с абсолютно боевым настроем.

Как мы уже неоднократно сообщали, взаимная неуступчивость Международной федерации баскетбола и Евролиги породила совершенно абсурдную ситуацию. Матчи 10-го тура главного континентального клубного турнира и игры сборных в квалификации ЧМ на этот раз совпадают по датам. Руководители "Химок" и ЦСКА Павел Астахов и Андрей Ватутин соответственно в плане делегирования игроков в сборную и необходимости добиваться положительного результата в принципиальных матчах Евролиги оказались в положении сложного выбора.

В итоге химчане на матч с финнами отправили в сборную только Петра Губанова, оставив у себя Андрея Зубкова. Появление в Финляндии лучшего бомбардира чемпионата Еврпопы-2017 Алексея Шведа тоже не планировалось, однако сейчас об этом уже нет смысла рассуждать. Безоговорочный лидер национальной команды и своего клуба в последнем матче с литовским "Жальгирисом" получил перелом мизинца левой руки и на неопределенное время выбыл из строя. ЦСКА отпустил Ивана Ухова и Андрея Воронцевича, вчера в стане "красно-синих" во время выездной встречи с мадридским "Реалом" находились Никита Курбанов, Семен Антонов, Михаил Кулагин и потенциальный новичок национальной дружины, только-только получивший российский паспорт и наше спортивное гражданство Джоэл Боломбой.

Добавим к этому списку из шести кадровых потерь еще и центрового Тимофея Мозгова, выступающего в НБА. Опять же, факт его травмы не имеет значения. Если бы даже Тимофей был полностью здоров, никто бы его из североамериканской Лиги в сборную Россия не отпустил бы.

С учетом всех форс-мажорных обстоятельств, у главного тренера Сергея Базаревича осталось 13 исполнителей. Это защитники Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Иван Ухов (ЦСКА); форварды Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов ("Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), центровые Артем Клименко (УНИКС, Казань) и Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

Россияне по разным причинам не досчитались сразу семи игроков

- Сборная Финляндии опасна тем, что игроки этой команды очень хорошо бегут, передвигаются по площадке, практически любой баскетболист может точно бросить с дальней дистанции, - считает Базаревич. - Из-за дуги финны атакуют даже чаще, чем с ближней и средней дистанции. Они целенаправленно ищут возможность совершать трехочковые броски.

Финляндия сейчас наш главный соперник в борьбе за путевку на ЧМ-2019. Из шести участников группы в Китай поедут три команды. Чехия обеспечила себе билеты в Поднебесную, Франция оторвалась от России и финнов на три победы, Болгария и Босния вряд ли конкурентоспособны. У команды Базаревича равные показатели с наши предстоящим соперником и условный дележ заветного третьего места - по четыре победы и поражения. В Эспоо каждое очко будет иметь значение, ведь в итоге для распределения мест при равенстве выигрышей потребуется считать статистику личных встреч. Поражение от финнов с небольшой разницей не станет трагедией, гандикап можно отыграть дома 24 февраля. Главное - не совершить осечек в других матчах с Чехией (3 декабря) и Болгарией (21 февраля).

Финны в первом раунде отбора выступили средненько - 82:80 и 75:70 с Болгарией, 56:64 и 73:77 против Чехии, 76:81 и 91:77 с Исландией. На втором этапе северяне одолели Боснию (85:81) и потерпели неудачу во встрече с Францией (67:83).

Где будем смотреть

30 ноября, пятница, "МАТЧ! Наш Спорт"

19.55. Финляндия - Россия. Мужчины. Европейский отбор на чемпионат мира-2019. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

19.55. "Химки" (Россия) - "Панатинаикос" (Греция). Мужчины. Евролига. Регулярный сезон. Прямая трансляция.

"Матч "ТВ"

23.45. Финляндия - Россия. Трансляция в записи.

01.45 (в ночь с 30 ноября на 1 декабря). "Химки" - "Панатинаикос". Трансляция в записи.