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29.11.2018 19:31
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Российский двигатель на иоде испытают без космонавтов

Текст: Антон Валагин
Фото: РКК "Энергия" Фото: РКК "Энергия"
Фото: РКК "Энергия"

Роскосмос включил в долгосрочную программу исследований на МКС испытание нового электроракетного двигателя (ЭРД), работающего на иоде.

Фото: CC0 Public Domain
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Эксперимент пройдет в два этапа, сообщили в ракетно-космической корпорации  "Энергия". Сперва экипаж российского сегмента станции запустит ЭРД со штатным ксеноновыи катодом. Второй этап - с применением безрасходного катода-нейтрализатора, - в целях безопасности пройдет на беспилотном космическом корабле. В его качестве выступит грузовой "Прогресс" - после отстыковки от МКС корабль проведет 30 суток в автономном полете. Наблюдать за запуском экспериментального двигателя и режимами его работы ученые планируют по видеосвязи. Также будет изучено влияние иода на материалы космических аппаратов.

Эксперимент назван "Островский" в честь старшего научного сотрудника «Энергии» Валерия Островского, впервые предложившего использовать в качестве рабочего тела ЭРД иод.

- Преимущество такого двигателя прежде всего в экономичности. Иод значительно дешевле ксенона и не требует сложной системы хранения и подачи. При этом по основным параметрам двигатели на иоде не уступают аналогичным ЭРД на ксеноне, - рассказали в РКК "Энергия".

Перспективная силовая установка может использоваться как для коррекции орбит космических аппаратов, так и в качестве маршевого двигателя для дальних космических полетов.

Общество Космос Общество Наука
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