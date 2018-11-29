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29.11.2018 20:08
Рубрика: В мире

На деревню Дедушке

В Германии заработала Рождественская почта
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
С конца ноября два десятка сотрудников семи филиалов "Почты Германии" сменили желтую униформу на белоснежные туники с золотой тесьмой и до 25 декабря превратились в самых настоящих ангелов, которые вместе с еще более многочисленным штатом эльфов помогают немецкому Деду Морозу - Рождественскому Деду ("Вайнахтсманну") - отвечать на письма детей со всего мира.
Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

Только в отделение "Рождественской почты" в нижнесаксонском местечке Химмельстюр ("Небесная дверь") за первые несколько дней пришло три тысячи конвертов. Всего в прошлом году их набралось 50 тысяч. Это самый старый из новогодних почтовых филиалов, он действует уже 52 года! Рождественский Дед трудится по старинке и в электронную переписку ни с кем не вступает. Зато ни одно письмо с запечатанными в нем детскими мечтами без ответа не останется - главное, чтобы оно успело лечь на стол к Дедушке и его команде до 16 декабря. Рождественскому Деду лично в руки можно писать на два адреса. А еще в Германии работают почтовые отделения на имя Святого Николая, ставшего прообразом англосаксонского Санты, и Кристкинда - юного ангельского создания, узнаваемого по белоснежным локонам, крыльям за спиной и золотой короне. С 16 века Кристкинд раздает подарки не только тем, кто хорошо вел себя целый год, но и непослушным сорванцам. Согласитесь, очень полезная инстанция! Письма приходят из разных уголков света - от Бразилии до Китая. А еще можно не только написать немецкомуДеду Морозу, но прийти к нему на аудиенцию - он принимает в курортном поселке Химмельпфорт до самого сочельника. Всем, кому повезет встретить его с утра пораньше по пути на работу за рулем желтого электромобиля, перепадает горсть конфет. Кстати, история Рождественской почты в Химмельпфорте - она считается главной в Германии - сама похожа на праздничное чудо. В 1984 году двое мальчуганов из Берлина и Саксонии почему-то решили написать Рождественскому Деду именно на этот адрес. Почтальон просто не смог отправить их обратно с пометкой "адресат не существует": взял да и ответил детям, а те рассказали об этом своим друзьям. В следующем году туда пришло уже 75 писем.

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