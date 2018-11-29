РСГЦ расширяет сотрудничество с Боснией и Македонией

Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ), аффилированный член Международной организации гражданской обороны (МОГО), активно развивает практическое сотрудничество с чрезвычайными службами балканских государств, приобретая тем самым региональное значение. Об этом сегодня корреспонденту "Российской газеты" рассказали в пресс-службе РСГЦ.

Директор РСГЦ Виктор Гулевич подчеркивает, что "настал новый этап в жизни Центра - его превращение в структуру регионального значения, чему способствует создаваемая при помощи России материально-техническая база Центра как в области пожарно-спасательного, так и учебного оборудования". Он также проинформировал о планах по модернизации РСГЦ - его оснащению российскими учебными классами и организации здесь демонстрационного зала для новейших образцов спасательного оборудования и техники.

В РСГЦ также сообщили, что 27 ноября в Центре успешно прошла научно-практическая конференция сотрудников профильных служб из Боснии и Герцеговины, Македонии и Сектора по ЧС МВД Сербии.

"Впервые была организована встреча представителей чрезвычайных служб соседних балканских государств. Основной темой конференции был вопрос модернизации системы обучения, используемой Центром для подготовки национальных кадров служб спасения и пожаротушения. В этой связи российская сторона выступила с предложением о внедрении в практику обучения тематики экстренной медицины, что могло бы быть организовано на базе Всероссийского Центра экстренной и радиационной медицины МЧС России", - подчеркивают в РСГЦ.

На конференции также была отмечена важность взаимодействия национальных добровольческих структур и профессионалов при возникновении чрезвычайных ситуаций, подведены итоги обучения национальных кадров в РСГЦ (здесь осуществили переподготовку около 2 тысяч человек), подтверждена заинтересованность в обучении македонцев, боснийцев и сербов в ВУЗах МЧС России (за четыре года в РФ прошли обучение 534 местных гражданина).

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра - уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых - дети.

В РСГЦ подчеркивают, что за годы работы Центр привлекался к проведению гуманитарных операций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине и Словении. Российско-сербским отрядом гуманитарного разминирования (проекты "Парачин" и "Чуприя") очищено более 4,2 миллиона квадратных метров территорий, обнаружено и уничтожено свыше 13 тысяч различных боеприпасов. Осуществляются мероприятия по обучению и подготовке специалистов, привлекая для этого возможности высших учебных заведений МЧС России, в первую очередь Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы.

Как отмечают в МЧС России, "в будущем Центр видится полноценной международной структурой, обеспечивающей оказание содействия и помощи по чрезвычайному гуманитарному реагированию всем заинтересованным государствам Балканского региона".

"Центр открыт для присоединения к нему любого государства или организации, которые солидарны с его целями и задачами", - подчеркивают спасатели, добавляя, что РСГЦ уже осуществляет деятельность на международной арене - стал аффилированным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО), развивает практическое сотрудничество с чрезвычайными службами соседних государств: Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии.