Русскоязычная община обратилась с письмом к премьер-министру Южной Кореи

Трагедия с гибелью в Южной Корее 14-летнего сына россиянки, который стал жертвой одноклассников, всколыхнула русскоязычную диаспору страны. Сегодня Координационный совет организаций российских соотечественников в Республике Корея (КСОРС) опубликовал открытое письмо премьер-министру страны Ли Нак Ёну, призвав власти встать на защиту детей, а также всерьез заняться существующей в корейских школах проблемой буллинга, когда одного ученика систематически травят и унижают его одноклассники.

Напомним, что резонансный инцидент произошел 13 ноября в одной из школ южнокорейского города Инчхон. Четверо школьников заманили своего 14-летнего одноклассника на крышу 15-этажного дома, где почти полтора часа избивали его. В итоге мальчик либо спрыгнул от отчаяния, либо его сбросили с крыши, и он погиб. Полиция арестовала всех участников, не исключено, что им предъявят обвинения в убийстве. Инцидент получил большую огласку и возмутил общественность, которая требует самого жесткого наказания для несовершеннолетних преступников. Одновременно выяснилось, что погибший был единственным сыном россиянки и корейца. Однако в последнее время она жила только вдвоем с сыном. По словам некоторых знавших погибшего, над юношей в школе постоянно издевались из-за его "некорейской" внешности. Все это не оставило равнодушными находящихся в Корее россиян и граждан СНГ, у многих из которых дети также учатся в корейских школах. На сайте администрации президента Республики Корея появилась петиция с требованием призвать к ответу всех виновных в трагедии. Воззвание получило большое количество откликов.

Сегодня русскоязычная община Южной Кореи опубликовала открытое письмо премьер-министра страны в связи с происшествием. Послание размещено и подписано на сайте КСОРС.

В письме говорится, что к главе правительства РК обращаются люди, приехавшие из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и других стран СНГ. Подчеркивается, что "никто в русскоязычном сообществе не остался безучастным к этой трагедии" и все "восприняли ее как личную".

В послании озвучены требования к корейскому государству обеспечить защиту находящихся в стране мультикультурных (где один из родителей - некореец) и иностранных семей и обратить самое пристальное внимание на распространенную в корейских школах проблему буллинга. Подчеркнуто, что "в Корее травле подвергаются также дети из мультикультурных и иностранных семей просто потому, что они чем-либо отличаются от коренных жителей Кореи", и в итоге "многие матери-иностранки боятся отправлять детей в корейские школы". Отмечена и проблема с подготовкой корейских педагогов, когда местные учителя зачастую "негативно настроены по отношению к ребенку" из семьи, где один из родителей - выходец из другой страны. При этом инциденты администрации учебных заведений нередко замалчивают, опасаясь нанести ущерб имиджу школы.

КСОРС от имени русскоязычной общины Южной Кореи озвучил семь пунктов мер, которые "убедительно просит" принять в местных школах. Среди предложений - проведение уроков по мультикультурной толерантности с освещением трагедии в Инчхоне, организация бесед с родителями на эту же тему, включение в курс подготовку педагогов соответствующих лекций и семинаров, обеспечение всех школ профессиональными психологами, открытие консультационных пунктов для мультикультурных семей по проблемам школьного образования и ряд других мер.

В заключении говорится, что находящиеся в Корее русскоязычные люди любят эту страну, здесь живут и работают, но не хотят видеть своих детей страдающими и оплакивать их.